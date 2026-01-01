باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه سالروز میلاد با سعادت حضرت علی (ع)، الگوی جاودان ایثار و فداکاری در اسلام، کارشناسان و جامعه‌شناسان بر بازخوانی مفهوم پدری بر پایه سیره علوی تأکید دارند.

پدرانی که با ازخودگذشتگی و تعهد، پایه‌های خانواده را استوار می‌سازند و نسلی ایثارگر تربیت می‌کنند.

سیره حضرت علی (ع) همچون مدرسه‌ای بی‌مانند از ایثار است که درس‌های آن، قرن‌ها بعد نیز الهام‌بخش است، در شب هجرت، ایشان با خوابیدن در بستر پیامبر (ص)، فداکاری تاریخی خود را نشان دادند، ایثار غذایی‌شان نیز نمادی جاودان است؛ سه روز روزه‌داری و اطعام غذا به نیازمند، یتیم و اسیر، که در قرآن نیز ستوده شده. عدالت اجتماعی در تقسیم عادلانه بیت‌المال بدون تبعیض، و جان‌فشانی بی‌مانند در میدان‌های نبرد برای دفاع از حق، از دیگر جلوه‌های این سیره والاست. این الگوها، نه تنها در عرصه‌های اجتماعی، بلکه در زندگی روزمره نیز قابل الگوبرداری است.

‏پدران امروز؛ مجریان ایثار در کانون خانواده

محمدحسین فرهنگی، جامعه‌شناس،می‌گوید: در دنیای امروز، ایثار پدری فراتر از تأمین مالی است. پدر ایثارگر، زمان، آرامش، سلامت روانی و حضور عاطفی خود را فدای خانواده می‌کند. این دقیقاً ادامه سیره علوی است که پدران ایرانی را به ستون‌های استوار خانواده تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد که چنین پدرانی، با الگوبرداری از حضرت علی (ع)، فرهنگ ایثار را در نسل‌های آینده نهادینه می‌کنند.

حسین مرادی، پدری ۵۴ ساله، روایتی الهام‌بخش بیان کرد: «۲۵ سال است که شغل دوم دارم تا هزینه تحصیل فرزندانم را تأمین کنم. ایثار پدری یعنی انتخاب‌های دشوار، اما آگاهانه برای رفاه و آینده خانواده؛ همان‌طور که حضرت علی (ع) برای جامعه اسلامی فداکاری کرد.

این روایت‌ها نشان می‌دهد چگونه پدران ایرانی، در شرایط اقتصادی سخت، ایثار را به عمل تبدیل می‌کنند.

بر اساس پژوهش‌های مرکز مطالعات خانواده:

‏- ۷۸ درصد پدران ایرانی بخشی از نیاز‌های شخصی خود را برای رفاه خانواده محدود می‌کنند.

‏- ۶۲ درصد پدران بیش از ۱۰ ساعت روزانه کار می‌کنند.

‏- ۸۵ درصد پدران، اولویت هزینه‌های آموزشی فرزندان را بر خواسته‌های شخصی خود ترجیح می‌دهند.

این آمارها، عمق فداکاری پدران ایرانی را در زندگی مدرن برجسته می‌کند و نشان‌دهنده تداوم سیره علوی در جامعه امروز است.

‏ ایثار پدری، کلید تربیت نسل ایثارگر

دکتر فاطمه نجفی، روانشناس خانواده اظهار داشت: «ایثار پدری، الگویی تربیتی قدرتمند برای فرزندان ایجاد می‌کند. پدری که مانند حضرت علی (ع) عدالت، فداکاری و ساده‌زیستی را در مسئولیت‌پذیری نشان می‌دهد، نسلی ایثارگر و متعهد پرورش می‌دهد. این رویکرد، نه تنها خانواده را تقویت می‌کند، بلکه جامعه را به سوی پیشرفت هدایت می‌نماید.

میلاد حضرت علی (ع) فراتر از یک مناسبت تقویمی است؛ یادآوری تعهدی اخلاقی و عملی برای ایثار. پدران امروز، با الهام از سیره علوی، می‌توانند در میان چالش‌های زندگی مدرن، ستون‌های محکمی برای خانواده و جامعه بسازند و فرهنگ ایثار را زنده نگه دارند.

همان‌گونه که حضرت علی (ع) فرمودند: خیرتان کسی است که برای دیگران خیررسانی کند، ایثار پدری نیز هنری است از خیررسانی مستمر و عاشقانه به اعضای خانواده؛ الگویی که جامعه ایرانی را به سوی سعادت هدایت می‌کند.

