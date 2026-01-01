رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی و روان در معابر حال حاضر شهر تهران در روز پنج شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر خلوت پایتخت گفت: وضعیت تردد خودرو‌ها در صبح روز پنج شنبه، در معابرتهران همچنان در وضعیت عادی و روان است و، اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: مراقب سرعت و سبقت‌های غیر مجاز باشیم چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به‌دنبال خواهد داشت که متاسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد با توجه به خلوتی معابر پایتخت، میبایست همیشه و در همه حال با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد نمایید.

سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات بسیار موثر بوده و متاسفانه حادثه‌ای تلخ و ناگوار را رقم میزنند که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.

بیایید؛ با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.