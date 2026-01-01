رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی و روان در معابر حال حاضر شهر تهران در روز پنج شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر خلوت پایتخت گفت:  وضعیت تردد خودرو‌ها در صبح روز پنج شنبه، در معابرتهران همچنان در وضعیت عادی و روان است و، اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: مراقب سرعت و سبقت‌های غیر مجاز باشیم چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به‌دنبال خواهد داشت که متاسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد با توجه به خلوتی معابر پایتخت، میبایست همیشه و در همه حال با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد نمایید.

سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات بسیار موثر بوده و متاسفانه حادثه‌ای تلخ و ناگوار را رقم میزنند که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.

بیایید؛ با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.

برچسب ها: راهور ، وضعیت ترافیکی
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترافیک سنگین در چالوس و هراز/ انسداد ۶ محور شریانی و غیر شریانی
۱۶۸ اتوبوس متوقف‌شده به ناوگان عمومی پایتخت بازمی‌گردد
آغاز مرمت و استحکام‌بخشی خانه تاریخی امین‌لشکر در محله عودلاجان
فعالیت دفاتر ثبت ازدواج تا ساعت ۱۹ روز شنبه دایر است
وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان محیط‌زیست و صنعت نفت برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
فعالیت دفاتر ثبت ازدواج تا ساعت ۱۹ روز شنبه دایر است
وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید
تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان محیط‌زیست و صنعت نفت برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی
۱۶۸ اتوبوس متوقف‌شده به ناوگان عمومی پایتخت بازمی‌گردد
ترافیک سنگین در چالوس و هراز/ انسداد ۶ محور شریانی و غیر شریانی
آغاز مرمت و استحکام‌بخشی خانه تاریخی امین‌لشکر در محله عودلاجان
کیفیت هوا در تهران؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
ترافیک روان در معابر و بزرگراه های تهران