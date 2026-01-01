دستگیری شکارچیان غیرمجاز مسلح و کشف ۷ قبضه سلاح شکاری در مریوان

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان در جریان پایش و کنترل شبانه‌روزی زیستگاه‌های این شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار و صید شد و هفت قبضه اسلحه شکاری از متخلفان کشف و ضبط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ا ین عملیات در راستای حفاظت از مناطق تحت مدیریت شهرستان و با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های یگان حفاظت انجام شد. مأموران محیط زیست با حضور مستمر در زیستگاه‌ها، متخلفان را شناسایی و پس از دستگیری، سلاح‌های شکاری آنان را ضبط کردند تا پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل شود.

ریس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: پاسگاه‌های محیط‌بانی شهرستان مریوان در حالت آماده‌باش شبانه‌روزی قرار دارند و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز با جدیت و بدون اغماض برخورد می‌شود. همچنین گزارش‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

مهدی بالیده با اشاره به بارش‌های اخیر به‌ویژه برف، اعلام کرد: شرایط زیستی برای بسیاری از گونه‌های حیات وحش به‌طور موقت دشوار شده و احتمال نزدیک شدن جانوران به مناطق مسکونی افزایش یافته است.

وی در پایان از شهروندان درخواست شده است با مهربانی و مسئولیت‌پذیری نسبت به حیات وحش، در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را سریعاً به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع داده و در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه همکاری لازم را داشته باشند.

 

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان

برچسب ها: شکارچی ، غیر مجاز ، کردستان
