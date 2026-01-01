باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آمریکا سه قایق را که ادعا می کرد مواد مخدر قاچاق می کنند را در حال حرکت در شرق اقیانوس آرام منفجر کرده و چندین نفر از سرنشینان آن را کشت. این اقدام بخشی از فشار فزاینده واشنگتن علیه ونزوئلا است.
فرماندهی جنوبی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آخرین «ضربه جنبشی» مرگبار در آبهای بینالمللی در ۳۰ دسامبر انجام شده است. پنتاگون ادعا کرد که پیش از این ضربات، آژانسهای اطلاعاتی آمریکا «تأیید کردند که شناورها در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در حال حرکت بودند و مواد مخدر را بین سه شناور جابهجا کرده بودند.»
پنتاگون گفت: «سه تروریست مواد مخدر درون شناور اول در درگیری اول کشته شدند. تروریستهای مواد مخدر باقیمانده دو شناور دیگر را رها کردند، به درون آب پریدند و از آن فاصله گرفتند قبل از آنکه درگیریهای بعدی شناورهای مربوطه آنها را غرق کند.»
پنتاگون گفت «بلافاصله» به گارد ساحلی آمریکا اطلاع داده تا عملیات جستوجو و نجات را آغاز کند، اما سرنوشت کسانی که سرگردان ماندهاند نامشخص است.
آخرین این ضربات، مجموع قایقهای شناخته شده نابود شده را به ۳۳ و تعداد افراد کشته شده را به حداقل ۱۱۰ نفر از اوایل سپتامبر افزایش میدهد، زمانی که آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را آغاز کرد.
کمپین ادعایی «ضد مواد مخدر» که توسط رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ راهاندازی شده، به دلیل استفاده از نیروی کشنده در آبهای بینالمللی بدون پایه قانونی مناسب، با انتقادهای بینالمللی مواجه شده است. کارشناسان سازمان ملل گفتهاند این اقدام میتواند «اعدام فراقضایی» محسوب شود.
در نوامبر، آمریکا کارتل د لوس سولس ونزوئلا را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و ادعا کرد که به رهبر ونزوئلا، نیکلاس مادورو مرتبط است؛ اتهامی که کاراکاس آن را رد کرده است.
در دسامبر، ترامپ با اعلام خود دولت ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و دستور محاصره تانکرهای نفت تحت تحریم که وارد و خارج این کشور میشوند، گام را فراتر گذاشت.
مادورو این محاصره را بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی محکوم کرده و واشنگتن را متهم کرده است که از «جنگ با مواد مخدر» به عنوان بهانهای برای عملیات تغییر رژیم و تصاحب منابع طبیعی ونزوئلا استفاده میکند.
ترامپ همچنین به سیا اجازه داده است تا اقدامات پنهانی در داخل ونزوئلا انجام دهد – و این آژانس ظاهراً یک حمله پهپادی محرمانه انجام داده است.
منبع: آرتی