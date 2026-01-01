باشگاه خیرنگاران جوان - احمد دنیامالی شب گذشته در چهل و یکمین روز بستری شدن النا معدنی‌پور، بار دیگر با حضور در بیمارستان، از این دختر موتورسوار عیادت کرد.

این برای دومین بار است که دکتر دنیامالی از نزدیک وضعیت این ورزشکار را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضمن دریافت گزارش پزشکی، با پدر و مادر او گفت‌و‌گو می‌کند.

معاون ورزش قهرمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در این عیادت وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.

افزایش ضریب هوشیاری «النا» به عدد ۶ خبر امیدوارکننده پزشکان معالج او برای خانواده معدنی‌پور و جامعه موتورسواری است.