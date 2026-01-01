وزیر ورزش و جوانان با حضور در بیمارستان، از «النا معدنی‌پور» دختر موتورسوار سانحه‌دیده بار دیگر عیادت کرد.

باشگاه خیرنگاران جوان -  احمد دنیامالی شب گذشته در چهل و یکمین روز بستری شدن النا معدنی‌پور، بار دیگر با حضور در بیمارستان، از این دختر موتورسوار عیادت کرد.

این برای دومین بار است که دکتر دنیامالی از نزدیک وضعیت این ورزشکار را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضمن دریافت گزارش پزشکی، با پدر و مادر او گفت‌و‌گو می‌کند.

معاون ورزش قهرمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در این عیادت وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.

افزایش ضریب هوشیاری «النا» به عدد ۶ خبر امیدوارکننده پزشکان معالج او برای خانواده معدنی‌پور و جامعه موتورسواری است.

تبادل نظر
۱۵:۴۱ ۱۱ دی ۱۴۰۴
دختر برو یک ورزش سبک انتخاب بکن موتورسواری کجا دختر کجا
۱۳:۲۱ ۱۱ دی ۱۴۰۴
یکی میتواند توضیح دهد چرا آقای وزیر فقط از دختران سانحه دیده عیادت میکند
۱۲:۴۵ ۱۱ دی ۱۴۰۴
دختر موتور سوار؟!!
