رئیس جمهور در دومین روز از سفر خود به چهارمحال و بختیاری با فعالان سیاسی و اجتماعی این استان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه السادات امیری ـ فعالان سیاسی چهارمحال و بختیاری در نشست با دکتر مسعود پزشکیان در اولویت قرار دادن سهیمه آب استان، سرعت بخشیدن به اتصال خط ریلی، برچیده شدن تجمل گرایی، بهبود معیشت مردم، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب سرمایه، توان و تخصص سرمایه‌های ایرانی، لغو قانون تابعیت مضاعف و لغو مالیات‌های گمرکی برای ورود سرمایه به کشور، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را خواستار شدند.

حجت الاسلام جعفری فعال سیاسی استان چهارمحال و بختیاری یکی از چالش‌های استان را الگو‌های غلط نوسعه کشور در چهار دهه گذشته به ویژه در حکم رانی حوزه آب عنوان کرد.

وی گفت: هزار و دویست واحد صنعتی دامپروری، ۶۵ هزار هکتار کشاورزی آب بر و ایجاد تونل‌های اول و دوم چشمه لنگان در استان اصفهان نمونه‌ای از این ناترازیست این در حالیست که چهارمحال و بختیاری با داشتن بیشترین منابع آب شیرین کشور و کسب رتبه دوم در بکار گیری آبیاری‌های نوین در بخش کشاورزی با این وجود بسیاری از روستا‌های آن با تانکر آب رسانی می‌شوند.

حجت الاسلام جعفری افزود: بر اساس تصمیم شورای عالی آب انتقال آب از استانی به استان دیگر ممنوع شد مگر برای آب شرب در حالی که این مهم در انتقال آب از حوزه آب خیز به حوزه آبریز محقق نشده است.