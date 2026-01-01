باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت کشورش «۱۰ درصد» با یک توافق برای پایان جنگ با روسیه فاصله دارد، اما هشدار داد که مهمترین مسائل حلنشده باقی مانده و علیه پاداش دادن به مسکو هشدار داد.
تلاشهای تحت رهبری آمریکا برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در هفتههای اخیر سرعت گرفته است، اما دو طرف در مورد مسئله کلیدی قلمرو در یک توافق پساجنگ همچنان اختلاف نظر دارند.
روسیه که حدود ۲۰ درصد از اوکراین را اشغال کرده، برای کنترل کامل منطقه دونباس شرقی اوکراین به عنوان بخشی از یک توافق فشار میآورد -، اما کییف هشدار داده که واگذاری زمین جرأت مسکو را افزایش خواهد داد.
زلنسکی در سخنرانی شب سال نو خود گفت کشورش خواهان پایان جنگ است، اما نه به «هر قیمتی»، و هر توافقی نیاز به تضمینهای امنیتی قوی برای بازدارندگی روسیه از حمله مجدد دارد.
او در پیامی که در حساب تلگرامش منتشر شد گفت: «توافق صلح ۹۰ درصد آماده است. ۱۰ درصد باقی مانده؛ و این بسیار بیش از فقط اعداد است.»
وی افزود: «این ۱۰ درصدی است که سرنوشت صلح، سرنوشت اوکراین و اروپا را تعیین خواهد کرد.»
سخنرانی زلنسکی تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی از جمله استیو ویتکاف فرستاده ارشد، در یک تماس تلفنی با مشاوران امنیتی اوکراینی و اروپایی در مورد گامهای بعدی برای پایان دادن به درگیری تقریباً چهار ساله صحبت کردند.
این جنگ که اکنون وارد پنجمین سال تقویمی خود میشود، منجر به موجی از تخریب شده که میلیونها نفر را آواره کرده و شهرهای کامل اوکراین را به ویرانه تبدیل کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در سخنرانی سالانه شب سال نو خود - که چهارمین سخنرانی از زمان آغاز جنگ است - از روسها خواست به پیروزی در اوکراین اعتقاد داشته باشند.
رهبر روسیه به طور مداوم به شهروندانش گفته که ارتش قصد دارد در صورت شکست مذاکرات، باقی مانده سرزمین اوکراین را که او با قدرت اعلام کرده متعلق به روسیه است، تصرف کند.
پوتین در خطاب به سربازان، که آنان را «قهرمانان» نامید، در سخنرانی خود گفت: «ما به شما و پیروزیمان اعتقاد داریم.»
کرملین این هفته گفت که پس از متهم کردن اوکراین به پرتاب دهها پهپاد به اقامتگاه ساحلی پوتین در منطقه نووگورود بین مسکو و سنت پترزبورگ، موضع خود در مذاکرات برای پایان جنگ را «سختتر» خواهد کرد.
مسکو روز چهارشنبه فیلمهایی از یک پهپاد منتشر کرد که گفت کی یف به سمت اقامتگاه فرستاده است.
روسیه این را یک حمله «شخصی» و «تروریستی» علیه پوتین نامیده و گفته که موضع مذاکرهای خود در گفتوگوهای جنگ اوکراین را سختتر خواهد کرد.
این ویدیو که در شب گرفته شده، یک پهپاد آسیبدیده را در برف در یک منطقه جنگلی نشان میداد. وزارت دفاع گفت این حمله «هدفمند، با دقت برنامهریزی شده و به صورت مرحلهای انجام شده است.»
موسسه مطالعات جنگ (ISW) مستقر در آمریکا، که درگیری اوکراین و روسیه را مستند میکند، روز سهشنبه ادعا کرد که «هیچ فیلم یا گزارشی را که معمولاً پس از حملات عمقی اوکراین منتشر میشود تا ادعاهای کرملین درباره حملات اوکراینی که اقامتگاه پوتین در استان نووگورود را تهدید کرده، تأیید کند، مشاهده نکرده است.»
پوتین به طور عمومی در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است - به جز کرملین که گفت او در یک تماس تلفنی ترامپ را در جریان گذاشته - و مسکو نگفته که رهبر روسیه در آن زمان کجا بوده است.
اقامتگاهها و زندگی خصوصی پوتین در روسیه در هالهای از رمز و راز پوشیده شده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه