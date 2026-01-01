معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان اعلام کرد: امیرحسام خدایاری فر ۲۱ ساله دیشب در اعتراضات شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سعید پور علی گفت: مردم اجازه ندهند مطالباتشان توسط افراد سودجو دچار تنش شود.

اطلاعیه سپاه لرستان در پی شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فر د  به شرح زیر است:

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیرو‌های مدافع امنیت و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش درپی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می‌دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

منبع:روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان

شهادت ، لرستان
عزاداری مردم لرستان در سوگ امام شهیدشان+فیلم
شهادت فرمانده حفاظت اطلاعات بسیج در حمله صهیونیست‌ها
لرستان در سوگ هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت
تبادل نظر
نظرات کاربران
ناشناس
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خبری از شهید یخزده در مرز کردستان
۱
۲۷
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
باید نیروهای ضد شورش اقدام میکرد آنهم با تجهیزات دفاعی پایگاهی بی سلاح چکار میتواند بکند
۱۵
۳۲
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
اطلاعات باید با عوامل آشوبگر که خودشون دربین اعتراض مردمی که قانون مدارانه هست واین عوامل سعی در اغتشاش واشوب انحراف افکار حق قانونی مردم میشن شناسایی کنند
۶
۳۳
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۱ دی ۱۴۰۴
من عاشق بسیجی هام
۲۸
۳۵
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۱۲
۳۸
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
بمیرم الهی
۱۳
۲۸
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
معلوم شد کوهدشتیا جز خشونت و زور زبون دیگه ای حالیشون نیست
۲۷
۱۶
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۱ دی ۱۴۰۴
حمله کننده ها باید مجازات بشن
۱۳
۴۰
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۱ دی ۱۴۰۴
روحش شاد خیلی ناراحت شدم حیف این جوون
۱۱
۳۳
پاسخ دادن
علي
علي
۱۴:۳۸ ۱۱ دی ۱۴۰۴
روحش شاد ، زودتر عوامل شهادت بسيجي رو دستگير و اعدام كنيد هر چند نفر كه باشند، اعدام كنيد وطن فروش ها رو
۱۲
۳۰
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خدا لعنت کند سیاهی لشکر اسرائیل را
۱۲
۳۷
پاسخ دادن
ریحانه
ریحانه
۱۴:۲۴ ۱۱ دی ۱۴۰۴
بر باعث و بانیش لعنت.
اللهم عجل لولیک الفرج
۹
۳۹
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند و قاتلش را لعنت
۹
۳۴
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۱ دی ۱۴۰۴
روحش شاد
۶
۲۹
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خوش به سعادتش
۸
۱۹
پاسخ دادن
۱۲۳
یکی از بسیجیان شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید
۲۰ نفر در جریان اغتشاش شب گذشته بازداشت شدند/۱۳ مأمور زخمی شدند
اُرُسی‌ساز لرستان نجوا‌ی نور در چوب و شیشه؛ ضرورت احیای این هنر قدیمی
۲۰ نفر در جریان اغتشاش شب گذشته بازداشت شدند/۱۳ مأمور زخمی شدند
اُرُسی‌ساز لرستان نجوا‌ی نور در چوب و شیشه؛ ضرورت احیای این هنر قدیمی
یکی از بسیجیان شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید