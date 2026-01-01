معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان اعلام کرد: امیرحسام خدایاری فر ۲۱ ساله دیشب در اعتراضات شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پور علی گفت: مردم اجازه ندهند مطالباتشان توسط افراد سودجو دچار تنش شود.

اطلاعیه سپاه لرستان در پی شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فر د به شرح زیر است:

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیرو‌های مدافع امنیت و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش درپی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می‌دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

منبع:روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان