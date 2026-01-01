باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت در پی یک سری شکستهای قضایی درباره اعزام نیروهای نظامی به شهرهای آمریکا، در حال خروج نیروهای گارد ملی از شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند است.
این جمهوریخواه در نخستین سال بازگشتش به قدرت، نیروهایی را به چندین شهر تحت مدیریت دموکراتها اعزام کرده بود، که آن را اقدام شدید علیه مهاجرت غیرقانونی و جرم مینامید.
رهبران محلی این اقدامات را تجاوزگرایی اقتدارگرایانه خواندند و یک سری چالشهای قانونی موفق راه انداختند، و دیوان عالی آمریکا هفته گذشته استقرار در شیکاگو را مسدود کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social خود گفت: «ما در حال خارج کردن گارد ملی از شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند هستیم، علیرغم اینکه جرم و جنایت با حضور این میهنپرستان بزرگ در آن شهرها به شدت کاهش یافته بود، و فقط به همین دلیل.»
ترامپ در پیام خود در شب سال نو گفت این سه شهر «از بین رفته بودند اگر دولت فدرال وارد عمل نمیشد.»
وی افزود: «ما بازخواهیم گشت، شاید به شکلی بسیار متفاوت و قویتر، زمانی که جرم و جنایت دوباره اوج بگیرد – فقط مسئله زمان است!»
استقرار نیروهای گارد ملی توسط ترامپ، از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، از ارکان اصلی سیاستهای سختگیرانه او در مورد مهاجرت و جرم بوده است.
این میلیاردر ۷۹ ساله و ستاره سابق تلویزیونی، همچنین گارد ملی را به پایتخت واشنگتن و ممفیس تنسی اعزام کرده و تهدید کرده که آنان را به سانفرانسیسکو بفرستد.
اما دولت ترامپ از هفتههای اخیر و با صدور احکام قضایی علیه آن، قبلاً شروع به خارج کردن برخی نیروها از شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند کرده بود.
جی. بی. پریتزکر فرماندار ایلینوی در شبکه ایکس گفت: «وقتی ایلینوی در برابر تلاش او برای نظامی کردن شهرهای آمریکا با گارد ملی ایستاد، در دادگاه شکست خورد. اکنون ترامپ مجبور به عقبنشینی شده است.»
لسآنجلس اولین شهری بود که در ژوئن نیروها در خیابانهای آن مستقر شدند، زمانی که ترامپ از بالای سر رهبران محلی دموکرات گذشت و دستور داد ۴۰۰۰ نیروی ذخیره گارد ملی تظاهرات علیه یورشهای مهاجرتی را سرکوب کنند.
آن رهبران محلی گفتند که تظاهرات نسبتاً کوچک، که تنها چند بلوک در دومین کلانشهر آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود، به راحتی میتوانست توسط نیروهای انتظامی شهر، شهرستان و ایالت مدیریت شود.
در ۱۰ دسامبر، یک قاضی فدرال دستور داد دولت ترامپ استقرار در لسآنجلس را پایان دهد و کنترل سربازان را به گاوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا بازگرداند.
بیشتر آنان قبلاً مرخص شده بودند، و نیروهای نظامی آمریکا گفتند در آن زمان ۱۰۰ نیروی گارد همچنان مستقر بودند.
ساعاتی قبل از اعلام ترامپ، نیوسام گفت که دولت رسماً مخالفت با حکم دادگاه فدرال درباره نیروها را متوقف کرده است. یک دادگاه تجدیدنظر این را رسمی کرد و حکم داد که دستور دادگاه پایینتر برای بازگرداندن کنترل باید اجرایی شود.
نیوسام که به طور گسترده به عنوان یک نامزد احتمالی دموکرات برای ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۸ دیده میشود، در شبکه ایکس گفت: «این اعتراف ترامپ و اعضای کابینه مرموزش به معنای آن است که این تاکتیک غیرقانونی ارعاب سرانجام به پایان خواهد رسید.»
در همین حال، ترامپ اوایل اکتبر دستور اعزام نیروهای نظامی از تگزاس و کالیفرنیا به شیکاگو و پورتلند را صادر کرده بود.
تا هفته گذشته، حدود ۳۰۰ نیروی گارد ملی در منطقه شیکاگو فعال باقی مانده بودند، اما در عملیات درگیر نبودند.
یک قاضی در نوامبر استقرار در پورتلند را غیرقانونی اعلام کرد و دستور داد به طور دائمی مسدود شود.
