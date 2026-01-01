باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اظهار کرد: خانه امینلشکر بهعنوان یکی از بناهای ارزشمند واقع در بافت تاریخی منطقه ۱۲، طی سالهای گذشته به دلیل رهاشدگی، فرسایش ناشی از عوامل طبیعی و طولانی بودن فرآیند شناسایی و تملک مالکان، دچار آسیبهای جدی شده بود.
وی افزود: با تلاش شهرداری منطقه ۱۲، این بنای تاریخی در چند مرحله و بهصورت قانونی از مالکان مختلف تملک و به نام شهرداری تهران منتقل شد. پس از تکمیل فرآیند تملک، عملیات مرمت و استحکامبخشی با بهرهگیری از پیمانکاران، مشاوران و متخصصان واجد صلاحیت در حوزه مرمت ابنیه تاریخی و خانههای قاجاری آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی مراحل مرمت این بنای واجد ارزش، از تدوین طرح مرمتی و روش اجرا تا نظارت بر عملیات، با هماهنگی کامل و نظارت مستمر کارشناسان ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران انجام میشود و اصول، ضوابط و استانداردهای میراث فرهنگی بهطور کامل رعایت خواهد شد.
رضوی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای آینده این بنا تصریح کرد: هدف نهایی، احیای خانه تاریخی امینلشکر و تبدیل آن به خانهموزهای فرهنگی و گردشگری با قابلیت بازدید عموم شهروندان و علاقهمندان میراث فرهنگی شهر تهران است. در این مسیر، مستندات تاریخی گردآوری شده و تلاش میشود بنا تا حد امکان به شکل اولیه و اصیل خود بازگردانده شود.
وی در پایان با بیان زمانبندی اجرای پروژه گفت: پیشبینی میشود عملیات استحکامبخشی، مرمتهای اولیه و محافظتسازی بنا طی چهار تا پنج ماه آینده به انجام برسد و در ادامه، با تکمیل بخشهای تخریبشده، ساماندهی زیرزمینها و سردابها و احیای اجزای معماری، این خانه تاریخی حداکثر ظرف مدت یک سال به یکی از نقاط شاخص فرهنگی و گردشگری شهر تهران تبدیل شود.
منبع: شهر