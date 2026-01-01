دوازدهمین مرکز پلاسما درمانی کشور با قابلیت ارائه خدمات سرپایی و بستری، امروز در اصفهان افتتاح شد.

باش.اه خبرنگاران جوان -  محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جمع خبرنگاران و در افتتاح دوازدهمین مرکز پلاسما درمانی کشور در اصفهان گفت: این مرکز که بزرگ‌ترین مجموعه پلاسما درمانی در سطح کشور محسوب می‌شود، با بخش‌های سرپایی و بستری مجهز، به ویژه برای بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن دیابتی که در مواردی به قطع عضو می‌انجامد و نیز زخم‌های عفونی پس از جراحی‌ های سرطان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز کاملاً متفاوت و کشوری است، افزود: در این مرکز بیمارانی که زخم‌هایشان پس از جراحی‌های سرطان دچار عفونت می‌شود، می‌توانند بستری شده و تحت چندین جلسه تراپی تخصصی قرار گیرند تا بهبودی کامل حاصل شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سابقه فعالیت مراکز پلاسما درمانی در کشور اظهار کرد: خوشبختانه در طول دو سال گذشته بیش از 2000 تا 2500 نفر در این مراکز درمان شده‌اند و این روند ادامه دارد.

وی با تأکید بر پیشتازی این سازمان در عرصه فناوری‌های نوین درمانی، از برگزاری کنگره‌های تخصصی از جمله دومین کنگره پلاسما پزشکی و اولین کنگره ترکیبی درمان سرطان با حضور انکولوژیست‌ها، رادیوتراپیست‌ها و متخصصان پزشکی هسته‌ای خبر داد وتصریح کرد: این کنگره‌ها نشان می‌دهد که ما در مرز دانش حرکت می‌کنیم و در بسیاری از زمینه‌ها با کشورهای پیشرفته همپا یا جلوتر هستیم.

اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی بیشتر، این فناوری نوین تأثیر ماندگاری در درمان بیماران به ویژه مبتلایان به سرطان داشته باشد

