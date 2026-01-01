باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه السادات امیری ـ مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی حذف دلار ۲۸ هزار و ۷۰ هزار تومانی را سیاست جدید و حتمی دولت دانست.
رییس جمهور گفت: همین نرخ دلار مهمترین زمینه رانت خواری را در کشور فراهم کرده و نمونه آن در تامین نهادههای دامی است.
پزشکیان تاکید کرد: آخرین زنجیره یعنی مصرف کننده ومردم باید از مزایای این دلار بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: یارانه حذف نمیشود در این سیاست جدید مصمم به دادن حق به حقدار هستیم.
پزشکیان با تاکید بر اینکه یارانه حذف نخواهد شد گفت: همین یارانه امروز کفاف زندگی مردم را نمیدهد، ولی باید سفره مردم پر شود و اعمال این سیاست نیازمند همراهی همه گروههای سیاسی است.
وی با اشاره به نقش سیاسیون در پیشبرد عدالت اجتماعی افزود: سیاست گروهها و جناحهای سیاسی باید گرهای از مشکلات مردم را باز کند و بی عدالتی را از بین ببرند.
پزشکیان با تاکید بر پرهیز از سیاست زدگی ادامه داد: هر تصمیم جناح وگروه سیاسی که بی عدالتی را به دنبال داشته باشد محکوم به فناست.
رئیس جمهور در ادمه گفت: برای انجام درست کارها و حل مشکلات باید به دنبال افراد توانمند و متخصص باشیم و نگاه ما به توانمندی افراد باشد نه اینکه چپ و راست و نگاه و نگرش سیاسی و گروهی افراد مد نظر ما باشد.
پزشکیان خطاب به فعالان سیاسی و فرهنگی حاضر در نشست با بیان اینکه متاسفانه زمان کافی برای گفتوگو با تک تک شما وجود ندارد،اظهار داشت: اینطور نیست که نخواهم سخن شما را بشنوم، اما متاسفانه امکان آن فراهم نیست، من یک فرد به عنوان رئیسجمهور هستم و اگر بخواهم به هر نفر متقاضی پنج دقیقه زمان گفتوگو بدهم، متاسفانه امکانپذیر نیست. هرگز شما را فراموش نمیکنیم، اگر نشد بیشتر با هم صحبت کنیم حلالمان کنید.
وی با تاکید بر اینکه اگر حق را بپذیریم، هرگز اختلافی میان ما ایجاد نخواهد شد، افزود: حرف درست را باید بپذیریم، تمام اختلافات از این است که درک درستی نسبت به صحبتهای یکدیگر نداریم، نمیتوانیم درست بیان کنیم و یا اینکه تفسیر درستی از سخن یکدیگر نداریم.
رئیسجمهور ادامه داد: در طول تاریخ نیز به همین صورت بوده است، تکذیبها ناشی از ناآگاهیها و جهل اتفاق افتاده؛ دلیل اینکه در مقابل پیامبران میایستادند و حق را نمیپذیرفتند، جهل و ناآگاهی بوده است. هیچ دلیلی برای اختلاف وجود ندارد اگر بتوانیم مقصود خود را به درستی بیان کنیم و طرف مقابل نیز آنرا به درستی برداشت کند.
انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم با نظر مجلس بود
رئیسجمهور در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران در جلسه نسبت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی در این دولت، اظهار کرد: برای وزارت جهاد شخص دیگری را انتخاب کرده بودیم، مجلس به ما گفت فلانی خوب است و او را بگذارید، ما بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به تصور ما کارشناسان و منتخبان مردم در آنجا مستقر هستند، این آقا که شما میگویید دوست من است (نوری قزلجه) را انتخاب کردیم. ما همین فردی را که برای بانک مرکزی انتخاب کردیم بقیه را هم اینگونه انتخاب کردیم.