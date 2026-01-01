باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات ووشو کمربند طلایی قهرمانی استان مازندران در ۱۰ وزن و به مدت یک روز در سالن ورزشی آزادگان سلمانشهر برپا شد.

در پایان این رقابت‌ها اسامی نفرات برتر مسابقات به شرح زیر اعلام شد.

وزن ۵۲ - کیلوگرم

مقام اول: فرزین الندانی از ساری

مقام دوم: مهیار ملک شاه از آمل

وزن ۵۶ - کیلوگرم

مقام اول: محمدحسین شیرود غلامی از تنکابن

مقام دوم: کمیل قاسمزاده از نور

مقام سوم: امیررضاشهپوری نوشهر و آرمین خمک از ساری

وزن ۶۰- کیلوگرم

مقام اول: سیدمهدی عمادی از ساری

مقام دوم: محمدکلبادی از بهشهر

مقام سوم: مهدی داداشی از آمل و مهدی علی پور از عباس آباد

وزن ۶۵ - کیلوگرم

مقام اول: رضا خورشیدی از قائمشهر

مقام دوم: سیدامیرحسن عمادی از ساری

مقام سوم: معراج مدانلو از ساری و مانی خانه کشی از تنکابن

وزن ۷۰ - کیلوگرم

مقام اول: محمدحسن میرخانی از آمل

مقام دوم: امیرحسین ابراهیمی از قائمشهر

مقام سوم: ابوالفضل مرزبند از آمل و حسین سینائیان از ساری

وزن ۷۵ - کیلوگرم

مقام اول: پویاولی پور نیازی از آمل

مقام دوم: حسین کری راد از آمل

مقام سوم: محمد مهدی کریمی از سوادکوه و فرزین خرم دل از آمل

وزن ۸۰ - کیلوگرم

مقام اول: امیرمحمدپورممی از عباس آباد

مقام دوم: علی اصغرصفری از آمل

مقام سوم: محمدرضا اسماعیل پور از قائمشهر و عرشیاشاه کلایی از آمل

وزن ۸۵ - کیلوگرم

مقام اول: نیما شلی تنکابن

مقام دوم: رامتین عشوردخت عباس آباد

مقام سوم: اشکان اندرزا ساری

وزن ۹۰ - کیلو گرم

مقام اول: مرتضی پیغمبرزاده از آمل

مقام دوم: محمدحسین یوسفی از نور

مقام سوم: امیرمحمدرضایی از تنکابن و ارشیا صادقی فر از نور

وزن ۱۰۰ + کیلوگرم

مقام اول: مهدی قاسمزاده از آمل

مقام دوم: امیرشاه معین دیوسالار از نور

مقام سوم: امیر علی محسن پور از آمل

در پایان پیکار‌های ووشو کمربند طلایی قهرمانی استان مازندران از محمد خواجه محمدی رئیس هیات ووشو، زارعی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان عباس آباد، علی اصغر شعبانی، ساعد سیاه مشته‌ای، فربد طالشی و برخی از پیشکسوتان ووشو استان تجلیل شد.