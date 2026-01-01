باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات ووشو کمربند طلایی قهرمانی استان مازندران در ۱۰ وزن و به مدت یک روز در سالن ورزشی آزادگان سلمانشهر برپا شد.
در پایان این رقابتها اسامی نفرات برتر مسابقات به شرح زیر اعلام شد.
وزن ۵۲ - کیلوگرم
مقام اول: فرزین الندانی از ساری
مقام دوم: مهیار ملک شاه از آمل
وزن ۵۶ - کیلوگرم
مقام اول: محمدحسین شیرود غلامی از تنکابن
مقام دوم: کمیل قاسمزاده از نور
مقام سوم: امیررضاشهپوری نوشهر و آرمین خمک از ساری
وزن ۶۰- کیلوگرم
مقام اول: سیدمهدی عمادی از ساری
مقام دوم: محمدکلبادی از بهشهر
مقام سوم: مهدی داداشی از آمل و مهدی علی پور از عباس آباد
وزن ۶۵ - کیلوگرم
مقام اول: رضا خورشیدی از قائمشهر
مقام دوم: سیدامیرحسن عمادی از ساری
مقام سوم: معراج مدانلو از ساری و مانی خانه کشی از تنکابن
وزن ۷۰ - کیلوگرم
مقام اول: محمدحسن میرخانی از آمل
مقام دوم: امیرحسین ابراهیمی از قائمشهر
مقام سوم: ابوالفضل مرزبند از آمل و حسین سینائیان از ساری
وزن ۷۵ - کیلوگرم
مقام اول: پویاولی پور نیازی از آمل
مقام دوم: حسین کری راد از آمل
مقام سوم: محمد مهدی کریمی از سوادکوه و فرزین خرم دل از آمل
وزن ۸۰ - کیلوگرم
مقام اول: امیرمحمدپورممی از عباس آباد
مقام دوم: علی اصغرصفری از آمل
مقام سوم: محمدرضا اسماعیل پور از قائمشهر و عرشیاشاه کلایی از آمل
وزن ۸۵ - کیلوگرم
مقام اول: نیما شلی تنکابن
مقام دوم: رامتین عشوردخت عباس آباد
مقام سوم: اشکان اندرزا ساری
وزن ۹۰ - کیلو گرم
مقام اول: مرتضی پیغمبرزاده از آمل
مقام دوم: محمدحسین یوسفی از نور
مقام سوم: امیرمحمدرضایی از تنکابن و ارشیا صادقی فر از نور
وزن ۱۰۰ + کیلوگرم
مقام اول: مهدی قاسمزاده از آمل
مقام دوم: امیرشاه معین دیوسالار از نور
مقام سوم: امیر علی محسن پور از آمل
در پایان پیکارهای ووشو کمربند طلایی قهرمانی استان مازندران از محمد خواجه محمدی رئیس هیات ووشو، زارعی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان عباس آباد، علی اصغر شعبانی، ساعد سیاه مشتهای، فربد طالشی و برخی از پیشکسوتان ووشو استان تجلیل شد.