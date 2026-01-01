باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ حسینیه ثارالله یاسوج امروز صحنه‌ی وداع مردمی بود که با اشک و احترام، پیکر شهید رحیم مجیدی‌مهر را بدرقه کردند.

در این مراسم که مسئولان استانی، فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند، سردار سرتیپ پاسدار امان الله گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) سپاه، به سخنرانی پرداخت.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی، اظهار داشت: آنچه امروز ما و ملت های مظلوم جهان را در مقابل استکبار جهانی ایستاده نگه داشته، مجاهدت های فرماندهی بزرگ و سرباز ولایت، شهید حاج قاسم سلیمانی است. ویژگی بارز این شهید عزیز، ولایتمداری، تبعیت بی قید و شرط از فرامین مقام معظم رهبری و اخلاص او بود که صحنه های عظیمی را در جهان به نفع جمهوری اسلامی و مستضعفین رقم زد.

سردار گشتاسبی افزود: شهید سلیمانی حق بزرگی بر گردان همه ملت ایران و آزادیخواهان جهان دارد. او همه زندگی خود را وقف نظام و ولایت کرد و با تدابیر حکیمانه و اجرای دقیق منویات رهبری، جبهه مقاومت را تقویت و دشمنان را به زانو درآورد. اگر مجاهدت های او نبود، امروز ما بایست در مرزهای خود با دشمن می جنگیدیم.

وی با اشاره به تأثیر وجود شهید سلیمانی در منطقه، گفت: امروز هرجا دشمن بخواهد توطئه کند، فرزندان این شهید بزرگ در لباس رزمندگان مقاومت، در مقابل آن می ایستند. جبهه مقاومت در لبنان، سوریه، عراق و یمن، میراث ماندگار این فرمانده الهی است که لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخته است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به نقش شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد و حضور فرماندهان این خطه در صحنه های نبرد حق علیه باطل اشاره و خاطرنشان کرد: شهدای حرم، فرماندهان و رزمندگان این استان نیز در کنار سردار سلیمانی مجاهدت کردند و افتخار آفریدند. حضور شهید سلیمانی در میان رزمندگان عراقی، تحولی عظیم ایجاد کرد که امروز شاهد ثمرات آن هستیم.

سردار گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه غزه و رشادت های نیروهای مسلح ایران اشاره کرد و گفت: دشمن پس از ۲۰ سال برنامه ریزی، با همراهی ناتو و رژیم های مرتجع منطقه، قصد داشت در جنگ دوازده روزه کار نظام جمهوری اسلامی را یکسره کند، اما اراده الهی، رهبری حکیمانه و حضور مردمی، توطئه آنان را نقش بر آب کرد و دشمن را به زانو درآورد.

وی با بیان خاطره ای از رشادت های رزمندگان در این جنگ، افزود: این جنگ، هوشیاری، توانمندی و آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به رخ دشمن کشید و نشان داد که این ملت و نظام در سخت ترین شرایط نیز قادرند دشمن را مفتضح کنند. امروز نیروهای مسلح در آماده باش کامل برای پاسخ به هرگونه اقدام متجاوزانه دشمن هستند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در ادامه، سه اصل کلیدی تداوم راه انقلاب را «تبعیت از ولایت فقیه»، «حضور مردم در صحنه» و «اتحاد و انسجام ملی» برشمرد و تأکید کرد: رمز موفقیت ما در دفاع مقدس و تمام عرصه ها، پیروی از رهبری بوده است. امروز نیز باید با وحدت و همدلی همه اقوام و مذاهب، از این دستاوردها حفاظت کنیم.

وی همچنین سه تهدید اصلی نظام را «اشرافی گری»، «تکیه به بیگانگان» و «عدم توجه به محرومان» عنوان کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و معیشت مردم گذاشته است. همه مسئولان و آحاد ملت باید با کمک به دولت و حضور پای کار، برای حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.

سردار گشتاسبی در پایان با تقدیر از خانواده های شهدا و رزمندگان مرزنشین، به شرایط سخت خدمت در مرزهای شمال غرب کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون هزاران رزمنده ما در سرمای بیش از ۲۰ درجه زیر صفر و در ارتفاعات، از مرزهای کشور حفاظت می کنند. این شهید عزیز و همه رزمندگان، با تحمل مشقت های بسیار، امنیت و آرامش را برای میهن به ارمغان آورده اند. ما وامدار خون شهدا و فداکاری این عزیزانیم.

وی در پایان سخنان خود، یاد و خاطره همه شهدای مقاومت، به ویژه شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی و شهدای کهگیلویه و بویراحمد را گرامی داشت و برای ملت ایران و رزمندگان اسلام، استمرار توفیقات مسئلت کرد.