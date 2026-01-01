باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش دادند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیام سال نو خود به سربازان، از نیرو‌های در حال جنگ در یک «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد پیونگ‌یانگ با مسکو تأکید نمود.

کیم بدون اشاره به اوکراین، به پرسنلی که خبرگزاری دولتی KCNA «یگان‌های عملیات خارج از کشور» توصیف کرد، خطاب کرد و از دفاع «قهرمانانه» آنان از حیثیت ملی تقدیر و به آنان دستور داد «شجاع باشید.»

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، او گفت: «از آنجایی که سراسر کشور در فضای جشن‌واره استقبال از سال جدید غرق شده است، من حتی در این لحظه بیشتر دلتنگ شما هستم، که در میدان‌های نبرد در سرزمین بیگانه در وفاداری به فرمان میهن‌تان شجاعانه می‌جنگید.»

کیم در این پیام گفت: «پشت سر شما پیونگ‌یانگ و مسکو هستند.»

بر اساس گزارش آژانس‌های اطلاعاتی کره جنوبی و غرب، کره شمالی هزاران سرباز برای پشتیبانی از تهاجم تقریباً چهار ساله روسیه به اوکراین اعزام کرده است.

بر اساس برآورد‌های کره جنوبی، حداقل ۶۰۰ نفر کشته شده‌اند و هزاران نفر دیگر مجروح شده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند کره شمالی در عوض، کمک مالی، فناوری نظامی و تأمین غذا و انرژی از روسیه دریافت می‌کند.

بر اساس ادعای سرویس اطلاعاتی کره جنوبی، به سربازان کره شمالی دستور داده شده که خودکشی کنند تا اسیر نشوند.

رهبر کره شمالی از سربازان برای تقویت «اتحاد شکست‌ناپذیر» با روسیه تقدیر کرد و از آنان خواست «برای مردم برادر روسیه» بجنگند.

منبع: خبرگزاری فرانسه