دادستان اردبیل از اعطای مرخصی ۵ روزه به زندانیان واجد شرایط، به ویژه پدران، به مناسبت روز پدر خبر داد.

جلال آفاقی از اعطای مرخصی ۵ روزه به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر به کلیه زندانیان واجد شرایط بهویژه پدران و مددجویان متأهل در این استان خبر داد.
او افزود: مرتکبان جرائم خشن از شمول این ارفاق مستثنی هستند. این جرائم عموماً شامل مواردی، چون قتل عمد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تجاوز به عنف، قاچاق گسترده مواد مخدر و سایر جرائمی است که طبق قانون و دستورالعملهای قضایی، مرتکبان آنها مشمول تخفیفها و مرخصیهای ویژه نمیشوند.
دادستان اردبیل تصریح کرد: بررسی صلاحیت هر یک از مددجویان برای بهرهمندی از این مرخصی، با رعایت دقیق ضوابط و پس از اخذ تأیید نهادهای ذیربط انجام شده است.
آفاقی در تشریح اهداف این اقدام گفت: تصمیم دادستانی برای اعطای مرخصیهای ویژه در مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی، اقدامی در راستای تحکیم بنیان خانواده، حمایت عاطفی و روانی از خانوادههای زندانیان، تقویت انگیزههای اصلاحی مددجویان و فراهم آوردن فرصتی برای بهرهمندی از فیوضات معنوی ایام خاص است.
او افزود: این گونه اقدامات، بسترسازی مناسبی برای فرآیند اصلاح و بازاجتماعیپذیری زندانیان فراهم میآورد و به آنان این فرصت را میدهد تا در آغوش گرم خانواده، زمینههای بازگشت سالم به جامعه را فراهم کنند. تجربه نشان داده که حفظ پیوندهای خانوادگی یکی از کلیدیترین عوامل در کاهش بازگشت به جرم و موفقیت در امر بازپروری است.
منبع: دادگستری