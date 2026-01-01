معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: این استان تا سال ۱۴۰۵ به آستانه زباله صفر می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: با اجرای طرح‌های در حال انجام، تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد مشکلات پسماند استان برطرف خواهد شد و تا سال ۱۴۰۵ مازندران به آستانه زباله صفر می‌رسد.

او افزود: هرچند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماند‌ها به‌عنوان ریجکت باقی می‌مانند، اما برای آنها نیز مراکز دفن بهداشتی پیش‌بینی شده و بخشی از آنها در زباله‌سوز‌های ساری و نوشهر امحا خواهد شد.

دادبود ادامه داد: با تامین منابع مالی به‌طور کامل، در عمل پسماندی برای دفن در سطح استان باقی نخواهد ماند و مازندران به یکی از استان‌های پیشرو کشور در مدیریت پسماند تبدیل می‌شود.

او با بیان اینکه مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جذابیت‌های گردشگری، مقصد اول مهاجران و مسافران است، گفت: توسعه زیرساخت‌ها از جمله مدیریت پسماند متناسب با رشد جمعیت ثابت و شناور در استان پیش نرفته است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: تقریباً هیچ‌یک از سایت‌های مدیریت پسماند استان در سال‌های قبل به دلیل کمبود اعتبار، تغییر مداوم رویکرد‌ها و وابستگی به فناوری‌های خارجی، نیمه‌کاره رها شدند.

او با تأکید بر اینکه استان ۲ سایت زباله‌سوز دارد، افزود: زباله‌سوز نوشهر با اینکه سال ۹۹ تکمیل شده، اما با چالش‌هایی در بهره‌برداری مواجه است و زباله‌سوز ساری نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۹۲ آغاز شده، سال‌ها به دلایل فنی و مالی متوقف مانده بود.

دادبود گفت: بیش از یکهزار میلیارد تومان طرح در حوزه پسماند در سراسر استان آغاز شده و در حال اجراست، طرح‌هایی که بسیاری از آنها مناطق روستایی را نیز پوشش می‌دهند.

منبع:استانداری مازندران

برچسب ها: استانداری مازندران ، معضل زباله
آتش سوزی کرسی یک زن را در بابل به کام مرگ کشید
بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران درگیر برف شد
پایان پیکار‌های ووشو کمربند طلایی مازندران در عباس آباد
