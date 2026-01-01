باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه- در پیامی به این آیین که در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، استاد مهدوی‌راد را از چهره‌های اثرگذار عرصه علم و فرهنگ دانست و افزود: ایشان با سال‌ها مجاهدت علمی، سهمی ماندگار در تربیت نسل نو، تعمیق فهم متون دینی و گسترش فضای آزاداندیشی در کشور ایفا کرده‌اند؛ سهمی ارزش‌آفرین و الهام‌بخش برای حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های ایران و جامعه فرهنگی کشور.

پزشکیان با اشاره به خاستگاه علمی استاد مهدوی‌راد در حوزه علمیه، تصریح کرد: تلاش فکری ایشان در پیوند دادن سنت اصیل حوزوی با دانشگاه و رویکرد‌های روزآمد و عقلانی، جلوه‌ای روشن از ظرفیت حوزه‌های علمیه در مواجهه خردورزانه با برداشت‌های سطحی و قرائت‌های ناصواب در روزگار معاصر است.

وی افزود: این مجاهدت علمی یادآور آن است که روشن‌بینی دینی و نقد عالمانه، برخاسته از متن میراث اصیل معارف وحیانی بوده و می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های فکری جامعه امروز باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه این پیام تأکید کرد: خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدوی‌راد، افزون بر انس عمیق با منابع معرفت دینی، نشان‌دهنده تعهدی راسخ به تربیت نسل‌های آینده‌ساز و پرورش فهمی نقادانه در میان اهل علم است؛ کارنامه‌ای که می‌تواند الگویی ارزشمند برای حرکت‌های علمی و فرهنگی امروز و فردای کشور باشد.

پزشکیان در پایان، با دعا برای سلامتی و توفیق این استاد فرهیخته، از درگاه خداوند متعال استمرار حضور و آثار علمی وی را در مسیر ارتقای سرمایه‌های معرفتی و توسعه فکری و فرهنگی ایران اسلامی مسالت کرد.