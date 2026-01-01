رئیس‌جمهور، در پیامی به آیین نکوداشت مقام علمی استاد محمدعلی مهدوی‌راد، از دهه‌ها تلاش پژوهشی، آموزشی و فرهنگی وی، تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه- در پیامی به این آیین که در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، استاد مهدوی‌راد را از چهره‌های اثرگذار عرصه علم و فرهنگ دانست و افزود: ایشان با سال‌ها مجاهدت علمی، سهمی ماندگار در تربیت نسل نو، تعمیق فهم متون دینی و گسترش فضای آزاداندیشی در کشور ایفا کرده‌اند؛ سهمی ارزش‌آفرین و الهام‌بخش برای حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های ایران و جامعه فرهنگی کشور.

پزشکیان با اشاره به خاستگاه علمی استاد مهدوی‌راد در حوزه علمیه، تصریح کرد: تلاش فکری ایشان در پیوند دادن سنت اصیل حوزوی با دانشگاه و رویکرد‌های روزآمد و عقلانی، جلوه‌ای روشن از ظرفیت حوزه‌های علمیه در مواجهه خردورزانه با برداشت‌های سطحی و قرائت‌های ناصواب در روزگار معاصر است.

وی افزود: این مجاهدت علمی یادآور آن است که روشن‌بینی دینی و نقد عالمانه، برخاسته از متن میراث اصیل معارف وحیانی بوده و می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های فکری جامعه امروز باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه این پیام تأکید کرد: خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدوی‌راد، افزون بر انس عمیق با منابع معرفت دینی، نشان‌دهنده تعهدی راسخ به تربیت نسل‌های آینده‌ساز و پرورش فهمی نقادانه در میان اهل علم است؛ کارنامه‌ای که می‌تواند الگویی ارزشمند برای حرکت‌های علمی و فرهنگی امروز و فردای کشور باشد.

پزشکیان در پایان، با دعا برای سلامتی و توفیق این استاد فرهیخته، از درگاه خداوند متعال استمرار حضور و آثار علمی وی را در مسیر ارتقای سرمایه‌های معرفتی و توسعه فکری و فرهنگی ایران اسلامی مسالت کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
خبرهای مرتبط
با حکم رئیس‌جمهور؛
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد
در جلسه هیئت دولت مطرح شد؛
تاکید پزشکیان بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در دولت
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
آخرین اخبار
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
هدف از برگزاری انتخابات تناسبی تقویت احزاب است + فیلم
اقدامات صداوسیما در حوزه زیست عفیفانه مورد تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد