سرمربی تیم ملی اسپانیا از ستاره آرژانتینی درخواست کرد تا در جام جهانی فوتبال شرکت کند و نباید بازنشسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - لوئیس دلافوئنته در گفت‌و‌گو با نشریه اسپانیایی AS خطاب به لیونل مسی گفت که هرگز نباید بازنشسته شود. این ستاره آرژانتینی در هفته‌های اخیر عنوان کرده که شاید در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت نکند.

سرمربی تیم ملی اسپانیا گفت: مسی یکی از آن بازیکنانی است که هرگز نباید بازنشسته شود. درست مثل کریستیانو رونالدو. آنها فوق‌العاده هستند. فارغ از اینکه مسی در فینال یا جام جهانی چه فرمی داشته باشد، اما یکی از آن بازیکنانی است که می‌تواند با یک نکته کوچک تفاوت ایجاد کند؛ بنابراین برای دوران حرفه‌ای لئو و آنچه هنوز در پیش دارد، احترام قائل هستم و او را تحسین می‌کنم.

مسی نقش مهمی در کمک به آرژانتین برای صعود به جام جهانی داشت و هشت گل به ثمر رساند تا تیم لیونل اسکالونی صدرنشین مسابقات مقدماتی آمریکای جنوبی شود. با این وجود این بازیکن ۳۸ ساله بار‌ها درباره حضورش در جام جهانی با تردید صحبت کرده است. او در ماه نوامبر در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: این جام جهانی خاص است و بازی کردن با تیم ملی در مسابقات رسمی بزرگ آن هم پس از قهرمانی، خاص خواهد بود، اما نمی‌خواهم بار اضافی باشم.

منبع: ایرنا