یازدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور «شهرها و روستاهای جهانی» در زاهدان افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدهادی طهرانی مقدم در آیین افتتاح این رویداد، بازگشت نمایشگاه سراسری صنایعدستی به زاهدان را فراتر از برگزاری یک نمایشگاه دانست و گفت: این رویداد نماد بازگشت اعتماد و امید به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و انسانی سیستان و بلوچستان است؛ استانی که هنر در آن نه صرفاً یک شغل، بلکه شیوه زیستن مردمانش به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان افزود: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۱۵۰ صنعتگر از سراسر کشور حضور دارند و شماری از شهرها و روستاهای ثبت جهانی صنایعدستی ایران از جمله روستای جهانی خراشاد (توبافی)، کلپورگان (سفال)، شهر جهانی میبد (زیلوبافی)، سیرجان (گلیمبافی) و شیراز در کنار هنرمندان استانهای مختلف آثار خود را عرضه کردهاند.
او ادامه داد: بازدیدکنندگان میتوانند مجموعهای متنوع از رشتههای صنایعدستی از جمله نساجی سنتی، سراجی، نمدمالی، سوزندوزی ترکمن، سفال و سرامیک، تراش سنگهای قیمتی، منبت و معرق، زیورآلات سنتی، خاتمکاری، چاقوسازی، قلمزنی، گیوهبافی، حصیربافی و انواع رودوزیهای سنتی را از نزدیک مشاهده کنند.
به گفته طهرانی مقدم؛ همچنین کارگاههای تولید زنده سفال کلپورگان، پارچهبافی سیستان، سوزندوزی بلوچستان، خامهدوزی سیستان و حصیربافی بلوچستان در غرفههای استان سیستان و بلوچستان برپا شده و دورههای آموزشی بازاریابی ویژه صنعتگران و اجرای موسیقی زنده محلی از دیگر برنامههای جانبی این رویداد است.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به تنوع آثار حاضر در نمایشگاه تأکید کرد: صنایعدستی حاضر، روایتگر هویت، همافزایی و یگانگی فرهنگی ملت ایران است که با وجود تفاوت ها ریشه ای واحد دارند؛ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، این آثار زبان مشترک فرهنگها و پیامآور صلح، اصالت و هویت ایرانیاند.
وی افزود: در این نمایشگاه، نتایج داوری «مهر اصالت صنایعدستی» استان نیز اعلام شد که ۱۱۳ اثر به دبیرخانه داوری مهر اصالت استان ارسال شده بود و طی دو روز و با داوری پنج داور متخصص، بهصورت تخصصی و علمی ارزیابی شدند و در نهایت ۴۰ اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند. با این نتیجه، تعداد آثار دارای مهر اصالت در استان سیستان و بلوچستان از ۲۳۰ اثر به ۲۷۰ اثر افزایش یافت.
مدیرکل میراث فرهنگی، مُهر اصالت را گواهی بر کیفیت، هویت و پیوند عمیق هنر با فرهنگ بومی دانست و افزود: این آثار نشان میدهند که هنر سیستان و بلوچستان شایسته حضور در بالاترین سطوح ملی و جهانی است و هنرمندان این دیار با دستانشان تاریخ میسازند و با هنرشان امید میآفرینند.
وی در پایان تصریح کرد: برگزاری دوباره این نمایشگاه پس از سالها وقفه، بیانگر عزم جدی برای حمایت از صنایعدستی است؛ چراکه صنایعدستی نهتنها حافظ میراث فرهنگی، بلکه یکی از موتورهای محرک توسعه پایدار، اشتغالزایی و دیپلماسی فرهنگی کشور به شمار میرود.
شایان ذکر است یازدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی کشور از دهم تا سیزدهم دیماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی زاهدان پذیرای علاقهمندان است.
میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان