باشگاه خبرنگاران جوان _ مریم جلالی ۱۰ دی ماه در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه و جشنواره سراسری صنایع‌دستی که در زاهدان آغاز شد استان سیستان و بلوچستان را گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ و هویت ایرانی معرفی نمود و بر نقش برجسته صنایع‌دستی در اقتصاد هویت‌بنیان کشور تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی کشور در ادامه افزود: امروز که جهان به سمت اقتصاد خلاق حرکت کرده و دریافته که تنها رفاه و رضایت کافی نیست، بلکه معنا و هویت اصل است، سیستان و بلوچستان با این گنج پنهان خود می‌تواند راهنمای توسعه‌ای مبتنی بر فرهنگ و هویت باشد.

او همچنین ضمن قدردانی از رویکرد توسعه‌محور استاندار سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در هر نوبت که توانسته‌ام از برنامه‌ها و دیدگاه‌های استاندار این استان مطلع شوم، به روشنی درک کرده‌ام که وی با نگاهی مدبرانه و هدفمند برای پیشرفت و آبادانی استان برنامه‌ریزی می‌کند که این رویکرد، مایه افتخار است.

جلالی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه، همگرایی، همبستگی و همجوشی دوباره هنرمندان به وضوح نمایان بوده و به‌خوبی نشان می‌دهد که ملت ما زنده و سرافراز است افزود:صنایع‌دستی «موتور محرک اقتصاد محلی و ملی» است و غرفه‌به‌غرفه نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در سراسر کشور، نمادی از تار و پود هنر ایرانی هستند. این هنر فقط در ویترین و موزه‌ها نیست؛ بلکه پیشران توسعه می‌باشد، زیرا اقتصاد صنایع‌دستی، اقتصادی است که از ناترازی به دور بوده و بر پایه انسانیت، خلاقیت و عشق شکل گرفته است.

معاون صنایع‌دستی کشور در ادامه از ابلاغ «زنجیره ارزش صنایع‌دستی» به ۲۹ دستگاه ملی توسط هیئت وزیران خبر داد و افزود: این اقدام، جایگاه صنایع‌دستی را در تقسیم کار ملی تثبیت می‌کند و مسئولیت همه ما را سنگین‌تر می‌سازد. این هم‌افزایی نتیجه صبر، اتحاد و ایمان خانواده بزرگ صنایع‌دستی کشور است.

جلالی در پایان با اشاره به روحیه ترقی‌خواهانه استان گفت: نبض توسعه در این دی‌ماه زیبا و در رجب مبارک، از زاهدان تپیده است؛ زاهدانی که مهد هنر، فرهنگ و تاریخ است. امروز سیستان و بلوچستان، نماد اصالت، همگرایی و شکوه فرهنگ ایرانی است.

معاون صنایع دستی کشور در ادامه ضمن بازدید از غرفه‌های نمایشگاه، از نزدیک با صنعتگران نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان