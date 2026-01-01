باشگاه خبرنگاران جوان- مجید کوهی، گفت: مطابق پیش بینی‌های هواشناسی به‌دنبال تشدید تندباد در مناطق مرکزی استان، سرعت وزش باد در شهر‌های اردبیل و گرمی به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید.

او افزود: سایر نقاط استان اردبیل نیز شاهد وزش شدید باد بودند به طوری که سرعت لحظه‌ای باد در مشکین‌شهر و فرودگاه اردبیل به ۸۳، نیر ۷۶، نمین ۷۲ و سرعین ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه وزش تندباد تا عصر امروز در استان ادامه خواهد داشت، گفت: به جهت وزش باد شدید رخ داد گردوغبار در مناطق مستعد وجود دارد.

کوهی با اشاره به زمان پایان تندباد، بیان کرد: از اواخر وقت امروز با تغییر الگوی جهت باد، سامانه بارشی وارد استان خواهد شد.

منبع: هواشناسی