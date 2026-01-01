داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۲۵ با انجام ۲۴۱ عملیات مسلحانه در شمال شرق این کشور، موجب کشته شدن ۱۰۶ نفر شده است که از این تعداد، ۷۴ تن از نیرو‌های نظامی وابسته به گروه «قسد» بوده‌اند.

همچنین گزارش شده که در روز‌های اخیر، دو عضو داعش در عملیات مشترک هلی‌برد ائتلاف بین‌المللی و نیرو‌های قسد در منطقه ریف الرقه بازداشت شده‌اند. پیش از این نیز نیرو‌های ائتلاف از پایگاه الشدادی با شلیک موشک، مواضع داعش در صحرای دیرالزور را هدف قرار داده بودند.

این آمار نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های تروریستی داعش در سوریه است.

منبع: شفق نیوز