داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، گروه تروریستی داعش در سال گذشته میلادی با انجام ۲۴۱ عملیات مسلحانه در شمال شرق این کشور، دستکم ۱۰۶ نفر را کشته که ۷۴ تن از آنان از نیرو‌های وابسته به گروه «قسد» بوده‌اند.

همچنین گزارش شده که در روز‌های اخیر، دو عضو داعش در عملیات مشترک هلی‌برد ائتلاف بین‌المللی و نیرو‌های قسد در منطقه ریف الرقه بازداشت شده‌اند. پیش از این نیز نیرو‌های ائتلاف از پایگاه الشدادی با شلیک موشک، مواضع داعش در صحرای دیرالزور را هدف قرار داده بودند.

این آمار نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های تروریستی داعش در سوریه است.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: داعش ، سوریه ، نیروهای قسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان از سال 2011 تاکنون عامل اصلی ناامنی سوریه و منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۱ دی ۱۴۰۴
همه جای سوریه باید پر از دوربین و میکروفون باشه
۰
۱
پاسخ دادن
