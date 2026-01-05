در گزارش ویژهٔ «کاریکاتور روز» و در بخش معرفی کارتونیستهای جهان، نگاهی به جهانِ رمزآلودِ کاریکاتورهای مفهومی علی راسترو هنرمند طراح و کارتونیست کشورمان داریم. راسترو، جوانترین و موفقترین کارتونیست کهگیلویه و بویراحمدی است که توانسته قلههای زیادی را در عرصه ملی و بین المللی هنر کارتون و کاریکاتور فتح کند. در بخش ویژهٔ «کاریکاتور روز» و معرفی کارتونیستهای برجسته، این بار نگاهمان را معطوف به گنجینهای از آثار این کاریکاتوریست بیبدیل کشور مان میاندازیم. آثار او، همچون اشعاری تصویری، حرفِ ناگفتۀ انسان معاصر را در فضایی مینیمال و عمیقاً نمادین زمزمه میکنند. این مجموعه، واکاوی این نمادها و مروری بر سیر تحول هنری هنرمندی است که دایرهٔ مخاطبانش از ایران فراتر رفته و در گالریهای معتبر جهان، طنین انداخته است. این پروندۀ ویژۀ «کاریکاتور روز»، نه صرفاً مروری بر زندگی هنری این هنرمند و کارتونیست کشور مان، که کاوشی است، در لایههای فلسفی و عرفانیِ آثارش، که او را به چهرهای بیبدیل در عرصۀ هنر مفهومی ایران و جهان، تبدیل کرده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی