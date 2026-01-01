باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شب سال نو در سراسر روسیه پرآشوب سپری شد، زیرا چندین منطقه حملات پهپادی را در ساعات اولیه ۱ ژانویه گزارش کردند که منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی در استان کالوگا و کرای کراسنودار شد. این گزارش‌ها بر اساس کانال‌های تلگرامی روسی و گروه‌های نظارتی منتشر شده است.

ساکنان محلی ویدیو‌هایی به اشتراک گذاشتند که درخششی در آسمان و آتش‌سوزی‌های بزرگ در مناطق صنعتی محل استقرار تأسیسات انرژی را نشان می‌داد. در شهر لیودینوو در استان کالوگا، گزارش‌ها حاکی از آن بود که یک تأسیسات ذخیره‌سازی نفت محلی مورد اصابت قرار گرفته است.

فیلم‌های در حال گردش در فضای آنلاین، ستون بلندی از آتش و دود را در بالای محل نشان می‌داد. مقامات منطقه‌ای در مورد میزان خسارت اظهار نظر نکرده‌اند، اگرچه کانال‌های محلی گفتند که آتش‌سوزی با صدای انفجار همراه بوده است.

ساکنان کرای کراسنودار نیز شب ناآرام سال نو را گزارش کردند، زیرا پالایشگاه نفت ایلسکی مورد حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منبع باز و رسانه‌های محلی، این تأسیسات پیش‌تر نیز بار‌ها هدف پهپاد‌ها قرار گرفته است.

گزارش شده است که مسکو نیز در طول شب هدف پهپاد‌ها قرار گرفته است. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو گفت ۹ پهپاد سرنگون شده است.

اطلاعات بیشتری در مورد خسارات یا تلفات ارائه نشده است.

روسیه: حمله اوکراین ۲۴ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت

ولادیمیر سالدو فرماندار منطقه خرسون گفت یک حمله پهپادی اوکراین در جریان جشن‌های سال نو در منطقه خرسون حداقل ۲۴ نفر را کشته و ۵۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

سالدو روز پنجشنبه در تلگرام نوشت: «امشب، دشمن یک حمله پهپادی هدفمند به محل تجمع غیرنظامیان برای جشن سال نو انجام داد. سه پهپاد [وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین]به یک کافه و یک هتل در ساحل دریای سیاه در خورلی اصابت کردند.»

سالدو نوشت که یکی از پهپاد‌ها با مخلوطی «آتش‌زا» پر شده بود و افزود که آتش‌سوزی رخ داده است. او گفت: «به دلیل آتش‌سوزی شدید، امکان نجات افراد بیشتری وجود نداشت. آتش تنها صبح امروز خاموش شد.»

منبع: کی یف ایندیپندنت