در تازه‌ترین شماره از مجموعه گزارش‌های «کاریکاتور روز»، و در بخش معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار استاد چیره دست کاریکاتور و کارتون‌های اجتماعی دنیا، والریو کورتو می‌اندازیم؛ آثار او نه فقط کارتون و یا کاریکاتور که تأملی بی‌پروا بر زیست روزمره انسان معاصر است. آثاری بی‌نظیر از والریو کورتو، هنرمند مولداویایی مقیم برلین در این مجموعه تصویری به نمایش درآمده است که جوایز متعدد جهانی را از آن خود کرده است. در گزارش امروز «کاریکاتور روز» از مجموعه‌ای سخن می‌گوییم که در آن والریو کورتو، استاد چیره‌دست کاریکاتور جهان، با قلمی موشکاف و طنزی نیشدار، آیینه‌ای تمام‌نما از جامعه‌ی امروزین فرا روی بیننده می‌گسترد. والریو کورتو با نگاهی موشکافانه به مسائل اجتماعی انسان مدرن و تناقض‌های زندگی معاصر، در آثارش لبخندی عمیق بر لب مخاطب خود می‌نشاند. کورتو در سال ۱۹۵۶ در کشور جمهوری مولداوی که در شرق اروپا واقع شده است متولد شد. او هنر‌های زیبا را در کیشینا تحصیل کرد، سپس در دانشگاه مسکو در رشته فیلم انیمیشن به تحصیلات خود ادامه داد. وی از سال ۱۹۸۶، وی عضو فدراسیون سازمان‌های کاریکاتوریست (FECO) است. کورتو تاکنون هفت فیلم انیمیشن به عنوان نویسنده و یا کارگردان ساخته است. وی کارتون‌هایی را در مجلات مهم از قبیل، کروکودیل (روسیه)، یولنسپگل (آلمان)، اورسیکا (رومانی). وی بیش از ۱۰۰ جایزه، مدال و جوایز را در مسابقات کارتون در سراسر جهان دریافت کرده است. آثار او، با نگاهی موشکافانه و طنزی لطیف، لایه‌های پنهان جامعه مدرن را به تصویر می‌کشد. او با انعکاس زندگی غربی در قاب نقاشی‌های طنزآمیز خود، هویتی تازه برای هنر کاریکاتور خلق کرد. این آمیختگی فرهنگ شرق و غرب، سبب شده است تا آثارش برای مخاطبانی در سراسر جهان جذاب و ملموس باشد. نمایشگاه‌های متعدد والریو کورتو از برلین تا توکیو و همچنین برگزاری «مسابقه بین‌المللی کاریکاتور جهانی» در این سال‌ها، نشان از پویایی و تأثیرگذاری مستمر او دارد. او با عضویت در فدراسیون سازمان‌های کاریکاتوریست‌ها (FECO)، همواره در تلاش برای ارتقای این هنر پیشرو و پرورش نسل جدیدی از کارتونیست‌ها در سراسر جهان بوده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی