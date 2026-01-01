مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با هدف‌گذاری انجام‌شده، بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و امیرآباد تا پایان برنامه هفتم به بنادر نسل سوم ارتقا خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده، ارتقای بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و امیرآباد است. البته تمرکز بر این سه بندر که در برنامه هفتم توسعه مشخص شده‌اند، به این معنا نیست که در صورت امکان، ارتقای چهار یا پنج بندر دیگر در سال‌های آینده در دستور کار قرار نگیرد.

وی افزود: رویکرد سازمان بنادر در همه بنادر کشور، ارتقای فناوری و توسعه تکنولوژیک بنادر است.

بندر نسل سوم به بندری گفته می‌شود که علاوه بر عملیات تخلیه و بارگیری، با استقرار خدمات لجستیکی، صنایع وابسته و زنجیره ارزش، نقش فعالی در تولید، توزیع و ترانزیت کالا ایفا می‌کند.

این تحول ساختاری در راستای بهبود عملکرد لجستیکی و افزایش نقش بنادر در زنجیره تأمین ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

