مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: بارش سنگین برف و کولاک، ارتباط تلفن همراه را در ۱۸۹ روستای استان قطع کرد که تعدادی وصل شد ولی هنوز ۱۰۳ روستا فاقد ارتباط مخابراتی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرام حیدری اظهار کرد: بر اثر بارش شدید برف و قطعی برق گسترده در شهرستان های سقز و بانه، ارتباط تلفن همراه در ۱۸۹ روستای استان قطع شده بود که ۱۶ مورد به دلیل قطعی فیبر نوری هوایی و خرابی یونیتهای مخابراتی و ۱۷۳ مورد به دلیل قطعی جریان برق بود.

وی افزود: با تامین دیزل ژنراتور سیار و موتور برق، ارتباط مخابراتی هشت روستا به صورت موقت و ۶۹ روستا با اتصال مجدد برق سراسری برقرار شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: از طریق ترمیم تیرهای برق، ۹ روستا نیز با رفع قطعی فیبر هوایی متصل شده اند.

حیدری اضافه کرد: از پنجم دیماه تا امروز در مجموع ۷۰ نفر در قالب ۳۵ اکیپ نگهداری، با انجام ۸۰ عملیات اجرائی، مشغول رفع خرابی ارتباط مخابراتی بوده‌اند.

وی یادآور شد: این تلاش‌ها تا بازگشت کامل ارتباطات در تمام روستاهای استان ادامه خواهد داشت.

منبع: مخابرات کردستان