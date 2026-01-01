باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در مراسم بزرگداشت علامه مصباح یزدی و شهید حاج قاسم سلیمانی که در حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ گفت: این روز یادآور حضور پرشور ملت ایران در دفاع از نظام و ولایت پس از ماهها اغتشاش و آشوب بود.
او با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم یکی از کمنظیرترین انتخاباتها در جهان بود، افزود: اگر همه جریانها به قانون تمکین میکردند، آن انتخابات میتوانست قدرت عظیمی برای کشور ایجاد کند؛ اما متأسفانه برخی با زیر پا گذاشتن رأی مردم و قانون، خسارتهای بزرگی به کشور وارد کردند.
کلانتری مهمترین پیامدهای فتنه ۸۸ را شکستن حرمت رأی مردم، قانونگریزی، عدم تمکین در برابر رهبری، اتحاد با دشمنان قسمخورده نظام، برهم زدن آرامش جامعه و نهادینهسازی قانونشکنی دانست و تأکید کرد: این خسارتها آثار خود را تا امروز در کشور برجای گذاشته است.
او با اشاره به اهمیت رأی مردم در نظام اسلامی گفت: رأی مردم در جمهوری اسلامی تشریفات نیست، بلکه بر پایه ایمان و اعتقاد به اسلام ناب معنا پیدا میکند و همین باور، ولایت فقیه را در متن جامعه عینیت میبخشد.
تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در ادامه با تأکید بر ضرورت بصیرت خاطرنشان کرد: بصیرت فراتر از سواد است؛ یعنی توانایی شناخت دشمن در تاریکیها و غبار فتنهها؛ بسیاری باسواد یا متقیاند، اما بیبصیرتی آنان میتواند مسیر تاریخ را منحرف کند.
کلانتری در پایان تصریح کرد: درمان همه دردهای اجتماعی و سیاسی، بصیرت است. جامعه باید هوشیار باشد و با شناخت دقیق دشمن، از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کند تا آرامش و اقتدار نظام اسلامی حفظ شود.
حجت الاسلام والمسلمین شریفی رئیس دانشگاه قم و استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز به مناسبت دهه بصیرت و همزمان با پنجمین سالگرد رحلت علامه مصباح یزدی و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به موضوع بصیرت گفت: یکی از سنتهای قطعی قرآن کریم، سنت آزمایش و ابتلاست که در زندگی همه انسانها جریان دارد.
او با بیان اینکه نظام عالم بر پایه امتحان و آزمایش طراحی شده است، افزود: انسانها در طول زندگی لحظهبهلحظه در معرض امتحان قرار دارند؛ برخی آزمونها بزرگ و سرنوشتساز و برخی دیگر روزمره و عادی هستند، اما هیچکس از این سنت الهی مستثنی نیست.
شریفی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: دعای اینکه انسان از آزمایش و فتنه مصون بماند، بیمعناست؛ چرا که همه نعمتها خود ابزار امتحاناند. دعای درست آن است که انسان از خداوند بخواهد در امتحانات سربلند بیرون آید.
رئیس دانشگاه قم تأکید کرد: سطح آزمونها متناسب با ادعا و ظرفیت افراد است؛ به همین دلیل امتحانات پیامبران و اولیای الهی سختترین آزمونها بوده است. در روایت آمده است که شدیدترین ابتلاها برای انبیا و سپس برای اولیای الهی است، زیرا هر که مقربتر باشد، آزمونهای دشوارتری پیش روی او قرار میگیرد.
او با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) گفت: در زیارتنامه ایشان آمده خداوند پیش از خلقت، ایشان را در معرض آزمونهای بزرگ قرار داد و صبر و پایداری ایشان سبب شد بار سنگین رسالت بر دوش ایشان قرار گیرد.
شریفی در ادامه افزود: همانگونه که افراد در معرض امتحان هستند، جوامع و ملتها نیز بر اساس ادعا و ظرفیت خود مورد آزمایش قرار میگیرند. ملتها باید نشان دهند که میتوانند از آزمونهای تاریخی و اجتماعی با قدرت و سربلندی عبور کنند.
او تصریح کرد: سنت آزمایش و ابتلا، سنتی تغییرناپذیر و قطعی الهی است و بصیرت حقیقی در گرو درک این سنت و موفقیت در آزمونهای فردی و اجتماعی خواهد بود.
ملت ایران با ظرفیت تمدنی بزرگ در مسیر آزمونهای تاریخی قرار دارد
رئیس دانشگاه قم و استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در سخنانی به مناسبت دهه بصیرت با اشاره به جایگاه ملت ایران گفت: ملت ما دارای یکی از بزرگترین ظرفیتهای تمدنی در تاریخ است؛ ظرفیتی که میتواند بار هدایت بشریت را بر دوش گیرد.
او افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز با ادعایی بزرگ پا به عرصه گذاشت؛ ادعای طراحی نظامی جهانی بر مدار توحید و ادامه مسیر انبیا برای اقامه دین در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی.
به گفته شریفی، این هدف بلند، ایران را در معرض آزمونهای سخت، نیمهسخت و نرم قرار داده است و ملت ایران در طول بیش از چهار دهه با تقدیم صدها هزار شهید، پای این آرمان ایستاده است.
رئیس دانشگاه قم با اشاره به دیدگاه اندیشمندان داخلی و خارجی درباره انقلاب اسلامی، یادآور شد: شهید صدر تحقق انقلاب را «تحقق آرزوی انبیا» دانست و اندیشمندان اهل سنت و حتی نظریهپردازان غربی همچون ساموئل هانتینگتون، جمهوری اسلامی ایران را مهمترین رقیب تمدن لیبرالدموکراسی معرفی کردهاند.
شریفی با بیان اینکه ملت ایران در حوزههای علمی، پزشکی و فناوری به دستاوردهای چشمگیری رسیده است، گفت: امروز ایران در زمره هشت کشور برتر جهان در حوزه پزشکی و جزو ده کشور توانمند در ساخت و پرتاب ماهواره قرار دارد. این پیشرفتها در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، نشانهای از گشایشهای الهی و مقاومت ملت ایران است.
او تأکید کرد: دشمنان با جنگ تمدنی و هجمههای فرهنگی تلاش میکنند ذهن و ضمیر جوانان را تحت تأثیر قرار دهند، اما راه پیروزی در این آزمونها، تقویت بصیرت ملی است. شریفی افزود: جهاد تبیین امروز ضروریترین وظیفه همه اقشار جامعه است و باید با روشنگری و ارتقای سطح آگاهی، زمینه رشد و مقاومت بیشتر ملت ایران فراهم شود.
شریفی خاطرنشان کرد: مدل حکمرانی جمهوری اسلامی مردمپایه است و موفقیت در آزمونهای پیشرو تنها با رشد و بصیرت عمومی امکانپذیر خواهد بود.
بصیرت نیازمند شناخت حق و باطل، دشمنشناسی و تقوای فردی است
رئیس دانشگاه قم و استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در جمعبندی سخنان خود در دهه بصیرت با اشاره به سبک و سیره مرحوم علامه مصباح یزدی و شهید حاج قاسم سلیمانی، چهار نکته اساسی را برای تقویت بصیرت در جامعه برشمرد.
او نخستین عامل بصیرت را شناخت حق و باطل دانست و تأکید کرد: جامعه اسلامی بدون آگاهی عمیق مردم از حقیقت و باطل نمیتواند رسالت انبیا را ادامه دهد. به گفته او، دشمنشناسی نیز بخش جداییناپذیر این شناخت است و بدون آن حرکت در مسیر اسلام ممکن نخواهد بود.
شریفی دومین عامل بصیرت را شناخت دشمن معرفی کرد و افزود: شهید سلیمانی در میدان عمل و علامه مصباح در عرصه اندیشه، نمونههای برجستهای از دشمنشناسی بودند. نگاه آنان فراتر از مرزهای ملی، دفاع از بشریت را هدف قرار داده بود.
او سومین عامل را قطع تعلقات دنیوی و پرهیز از دنیاطلبی دانست و گفت: دلبستگیهای مادی و رذائل اخلاقی میتواند حتی بزرگترین عالمان را زمینگیر کند. زهد و دنیاگریزی علامه مصباح نمونهای روشن از این ویژگی بود که مانع نفوذ طمع و دنیاطلبی در تصمیمات او میشد.
رئیس دانشگاه قم چهارمین عامل بصیرت را کلنگری همراه با جزئینگری عنوان کرد و توضیح داد: نگاه جامع به آرمانهای انقلاب اسلامی باید با شناخت دقیق افراد و جریانها همراه باشد. شهید سلیمانی و علامه مصباح هر دو این ویژگی را داشتند؛ هم افق کلان انقلاب را میدیدند و هم در میدان عمل جزئیات را میشناختند.
شریفی در پایان ضمن قدردانی از حجتالاسلام والمسلمین دکتر کلانتری، تولیت آستان مقدس، برای فراهم کردن این نشست، از خداوند متعال خواست بر عزت اسلام و انقلاب اسلامی بیفزاید، شر دشمنان را بازگرداند و به همه مردم توفیق بصیرت در دین عطا کند.