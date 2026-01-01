باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل مدیریت بحران استانداری از برگزاری مانور ترکیبی «مقاوم در سایه خورشید» در مشهد خبر داد و گفت: با حضور ۸۰ دستگاه اجرایی و امدادی استان روز جمعه ۱۲ دیماه در اراضی کوهشار مشهد و با محوریت سنجش تابآوری در سناریوی زلزله برگزار میشود و مردم نگران صداهای ناشی از این مانور نباشند.
مسعود یاوری اظهار کرد: این مانور با محوریت شبیهسازی وقوع زلزله در اراضی کوهشار مشهد و با هدف سنجش تابآوری دستگاههای اجرایی و بحرانمدار برگزار خواهد شد.
وی افزود: اجرای مانور در مشهد و در شرایط ترافیکی معمول انجام میشود و حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر با استفاده از یکهزار دستگاه خودرو و ماشینآلات عملیاتی در این برنامه حضور خواهند داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور تشکلهای مردمی در این رزمایش اظهار کرد: برای نخستین بار در کنار دستگاههای بحرانمدار، تشکلهای مردمی نیز در این مانور حضور دارند.
یاوری ادامه داد: ارتباط تلفن همراه در محدوده مانور قطع خواهد شد؛ پذیرایی برای شرکتکنندگان انجام نمیشود و دستگاهها باید با جیره خشک خود در مانور حاضر شوند.
وی افزود: همچنین تجهیزات هر دستگاه باید مستقل به محل آورده شود و تأمین برق چادرهای فرماندهی از طریق ژنراتور برق اضطراری همان دستگاه انجام خواهد شد تا شرایط واقعی قطع برق در بحران تمرین شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: وقوع انفجار ناشی از شبیهسازی انفجار خط لوله انرژی، وقوع سیلاب، برپایی بیمارستان صحرایی، امدادرسانی در کوهستان، انفجار و آتشسوزی در ساختمان و نشت مواد خطرناک شیمیایی از دیگر بخشهای پیشبینی شده در رزمایش مدیریت بحران است.
یاوری افزود: در یکی از سناریوها، شکست یک بند خاکی در اطراف مشهد بر اثر زلزله شدید پیشبینی شده است که منجر به ورود رواناب به شهر خواهد شد و تیمهای امدادی در شرایط سیلاب نسبت به عملیات امدادرسانی اقدام میکنند. مردم نگران صداهای ناشی از این مانور نباشند.