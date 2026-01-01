جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) به همت مدرسه حضرت مهدی (عج) و با همکاری پایگاه مقاومت شهید چمران حوزه محمد رسول الله در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان ترکمن برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این جشن امروز با پیوند دو موضوع تربیت فرزند در عصر فناوری و پایبندی به ارزش‌های انقلابی با شعار بصیرت و مقاومت برگزار شد.

در این مراسم دکتر لشکر بلوکی استاد دانشگاه به سخنرانی پیرامون تربیت فرزند در عصر تکنولوژی پرداخت و بر لزوم افزایش سواد رسانه‌ای والدین برای همراهی هوشمندانه با فرزندان تأکید کرد.

وی در ادامه سیره امام جواد (ع) که در کودکی به مقام امامت رسیدند و جوان‌ترین امام هستند را به عنوان الگوئی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نسل نوجوان و مقاومت در برابر جنگ نرم دشمن معرفی کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جشن میلاد ، روز پدر
خبرهای مرتبط
همایش جشن بانوی باشکوه در گالیکش
قولی که عملی شد؛ پدر ابوالفضل در آستانه مهر به خانه بازگشت
مراسم جشن سالروز ورود امام حسن عسکری به گرگان از قاب رسانه استانی گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واژگونی دو دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون در محور آزادشهر به مینودشت + فیلم
بر پایی جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) در شهرستان ترکمن + فیلم
آخرین اخبار
واژگونی دو دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون در محور آزادشهر به مینودشت + فیلم
بر پایی جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) در شهرستان ترکمن + فیلم