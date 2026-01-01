جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) به همت مدرسه حضرت مهدی (عج) و با همکاری پایگاه مقاومت شهید چمران حوزه محمد رسول الله در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان ترکمن برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این جشن امروز با پیوند دو موضوع تربیت فرزند در عصر فناوری و پایبندی به ارزش‌های انقلابی با شعار بصیرت و مقاومت برگزار شد.

در این مراسم دکتر لشکر بلوکی استاد دانشگاه به سخنرانی پیرامون تربیت فرزند در عصر تکنولوژی پرداخت و بر لزوم افزایش سواد رسانه‌ای والدین برای همراهی هوشمندانه با فرزندان تأکید کرد.

وی در ادامه سیره امام جواد (ع) که در کودکی به مقام امامت رسیدند و جوان‌ترین امام هستند را به عنوان الگوئی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نسل نوجوان و مقاومت در برابر جنگ نرم دشمن معرفی کردند.