باشگاه خبرنگاران جوان - دستیار رسانهای وزیر علوم درباره اتفاقات شب گذشته دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: هیچ دانشجویی از این دانشگاه بازداشت نشده است.
محمدعلی دادگسترنیا روز پنجشنبه (۱۱ دیماه) با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: از شب گذشته وزیر علوم رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بود. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده است.
به گفته وی، صبح امروز طی تماسهایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاشهای صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.