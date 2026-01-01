شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری چهارمین جشنواره کسب و کار و ایده‌های نوآورانه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهرستان بابل را به مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جشنواره کسب و کار و ایده‌های نو آورانه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، تجاری‌سازی ایده‌ها و شکل‌گیری هسته‌های فناور در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برگزار شد.
گفتنی است از حدود ۱۰۰ ثبت‌نام اولیه، ۴۰ ایده برای شرکت در رویداد پذیرفته شد که از این تعداد، ۲۴ تیم طرح کسب‌وکار خود را تکمیل کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی  جاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

