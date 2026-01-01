در هفدهمین سفر استانی دولت چهاردهم به چهارمحال و بختیاری، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به این استان تخصیص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر مسعود پزشکان رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری از اختصاص بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به این استان خبر داد و گفت: ١٠٠ درصد این اعتبار جذب و تخصیص داده خواهد شد.

وی افزود: از این مبلغ ٢٨ هزار میلیارد تومان اعتبار و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف است.

وی از مردم خواست: در انرژی و هر آنچه استفاده میکنیم صرفه جویی و مصرف بهینه رعایت شود.

پزشکیان ادامه داد: برطرف کردن بی عدالتی ها، برخورد با رانت خواری‌ها از اولویت‌های کنونی دولت چهاردهم است.