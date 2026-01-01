باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس هشدار داد: عادیسازی چنین تهدیدهایی اعتبار آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به خطر میاندازد و اعتماد بینالمللی شکلگرفته بر پایه فعالیتهای راستیآزمایی آن را تضعیف میکند.
این پیام میافزاید: چنین اقدامات بیملاحظهای باید محکوم شود و عاملان آن بهطور کامل پاسخگو شناخته شوند.
این پیام در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، لفاظیها و تهدیدهای گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد توصیف کرد و خواستار محکومیت صریح و قاطع این اظهارات تحریکآمیز از سوی همگان شد.
وی با تأکید بر حق ذاتی و غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و پشیمانکننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مکاتبهای جداگانه، مراتب اعتراض شدید ایران به اظهارات تحریکآمیز و تهدیدهای غیرقانونی رئیسجمهور آمریکا را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ملل متحد منعکس کرده است.