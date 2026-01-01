نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس هشدار داد: عادی‌سازی چنین تهدید‌هایی اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خطر می‌اندازد و اعتماد بین‌المللی شکل‌گرفته بر پایه فعالیت‌های راستی‌آزمایی آن را تضعیف می‌کند.

این پیام می‌افزاید: چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای باید محکوم شود و عاملان آن به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

این پیام در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، لفاظی‌ها و تهدید‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توصیف کرد و خواستار محکومیت صریح و قاطع این اظهارات تحریک‌آمیز از سوی همگان شد.

وی با تأکید بر حق ذاتی و غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مکاتبه‌ای جداگانه، مراتب اعتراض شدید ایران به اظهارات تحریک‌آمیز و تهدید‌های غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ملل متحد منعکس کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۱ دی ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
سئوال اینجاست پس چرا آژانس ‌حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد؟
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۱ دی ۱۴۰۴
حمله اسرائیل جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در حرداد ماه سال 1404، اجرای قانون جنگل بود.
حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در تیر ماه سال 1404، اجرای قانون جنگل بود
۶
۵
پاسخ دادن
