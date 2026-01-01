باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از عملیات ۷ اکتبر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیمصهیونیستی با هدف احیای تصویر شکست خورده رژیم، جنگ را با دو هدف نابودی حماس و بازگرداندن اسرا آغاز کرد. بعد از بیش از ۲ سال کشتار زنان و کودکان در غزه این رژیم نه تنها نتوانست اسرایش را بدون دادن امتیازی برگرداند که حماس نیز از بین نرفت. قصه تلخ برای صهیونیستها آن بود که برای آزادی اسرا آنها ناچار شدند به شکلی با حماس مذاکره کنند. همزمان با ناکامی در غزه، رژیمصهیونیستی با حمایت لجستیکی و فرماندهی آمریکا دامنه تنش را در منطقه گسترش داد و به چندین کشور از جمله ایران حمله کرد تا شکست بزرگ غزه را با یک تصویر جدید جایگزین کند. تلاش برای براندازی حکومت و تجزیه ایران در ۱۲ روز جنگ، رنگ باخت و ضربات سخت تهران، منجر به عقبنشینی اسرائیل شد. در لبنان نیز علیرغم فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، حزبالله همچنان بر موضع خود مبنی بر تن ندادن به خلع سلاح تاکید میکند. البته براندازی حکومت بشار اسد در سوریه یک تغییر سیاسی مهم به نفع نتانیاهو بود که باعث شد اسرائیل بتواند جای پای خود در بلندیهای جولان را محکم کرده و زیرساختهای نظامی سوریه را نیز نابود کند، اما این اتفاق نمیتواند اسرائیل را طرف پیروز نبرد بکند. آنچه در میدان نبرد رخ داده به قدری سنگین بوده است که در یک بازه ۲ ساله شاهد فهرستی بلندبالا از استعفا و عزل مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل باشیم. جدیدترین مورد این استعفاها نیز کنارهگیری مرد شماره ۲ امنیت داخلی اسرائیل است. در همین راستا «دیوید زینی»، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» اعلام کرد درخواست استعفای معاون خود را پذیرفته است. نایبرئیس شاباک که هویت او بنا به دلایل امنیتی فاش نشده است پس از ۳۰ سال فعالیت در این سازمان از سمت خود استعفا کرد. استعفا بعد از یک دوره ۳۰ ساله شائبه برکناری او را پررنگ میکند. پس از این استعفا، کمیته مشورتی انتصابات در مناصب ارشد به اتفاق آرا، انتصاب یک سرلشکر بازنشسته و گزینه نتانیاهو به عنوان رئیس شاباک را تصویب کرد. به بهانه این استعفا در ادامه فهرستی از مهمترین برکناریهای خبری شده رژیم صهیونیستی در ۲ سال اخیر مورد بررسی قرار میگیرد.
رادیو سراسری رژیم صهیونیستی اسفندماه ۱۴۰۳ از استعفای دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش این رژیم خبر داد. پیشتر دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه ۱۳ این رژیم علناً به انتقاد از کابینه اسرائیل و مدیریت ناکارآمد آن در جنگ غزه پرداخته و گفته بود: «صحبت درباره نابودی حماس، فریبکاری است.»
رئیس بخش پژوهشهای اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «امان» فروردین ۱۴۰۳ از مقام خود کنارهگیری کرد. عمیت ساعر پیشتر اعلام کرده بود استعفای خود را با اعلام نتایج تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل درباره حوادث هفتم اکتبر۲۰۲۳ ارائه خواهد داد. پیش از این استعفا نیز شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود برخی مقامهای بلندپایه یگان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی استعفا کردهاند.
آهارون هالیوا، رئیس رکن اطلاعات نظامی اسرائیل که متهم بود برآورد غلطی از پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق داشته، پس از پاسخ ایران در نخستین مرحله عملیات وعده صادق ۱ در اردیبهشت ۱۴۰۳ از مسئولیت خود کنارهگیری کرد. گزارشهای اشتباه و گمراهکننده در خصوص واکنش ایران به این حمله و تواناییهای دفاعی ایران، هالیوا را ناچار به استعفا کرد.
آوی روزنفلد، خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد پس از شکست در مأموریتش در حفاظت از شهرکهای مجاور نوار غزه، از منصب خود استعفا میدهد. فرمانده تیپ غزه استعفای خود را اینگونه توجیه میکند: «من در مأموریت زندگی خودم که حفاظت از غلاف غزه بود شکست خوردم و همه باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و من مسئول تیپ غزه هستم.»
بنی گانتس، عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی خرداد ۱۴۰۳ گفت: «من امروز کابینه اضطراری را با اندوه ترک میکنم. از نتانیاهو میخواهم که هرچه زودتر به برگزاری انتخابات زودهنگام تن داده و یک کمیته تحقیقات سراسری تشکیل دهد.» گادی آیزنکوت، عضو دیگر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز پس از بنی گانتس رسماً استعفای خود و خروج از این کابینه را اعلام کرد.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» شهریور ۱۴۰۳ نوشت: «یوسی شاریئیل، فرمانده یگان ۸۲۰۰ ارتش به عنوان بزرگترین مرکز جمعآوری اطلاعات ارتش اسرائیل به دلیل مسئولیتش در شکستهای اطلاعاتی در هفتم اکتبر و عملیات طوفان استعفانامه خود را به «هرتزی هالوی» رئیس ستاد ارتش ارائه کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل آبان ۱۴۰۳ یوآو گالانت، وزیر جنگ را برکنار کرد و علت آن را از دست رفتن اعتماد عنوان کرد. در بیانیه نتانیاهو آمده است: «در میانه یک جنگ، بیش از هر زمان دیگری، اعتماد کامل بین نخستوزیر و وزیر دفاع [جنگ]لازم است. اگرچه در ماههای اول این کارزار چنین اعتمادی وجود داشت و کارهای بسیار ثمربخشی انجام شد، در ماههای اخیر این اعتماد بین من و وزیر دچار شکاف شد.»
بهمن ۱۴۰۳ هرتزی هاولوی، فرمانده ارتش اسرائیل استعفای خود را اعلام کرد. او دلیل این تصمیم خود را ضربه امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عنوان کرد. هالوی در نامه استعفای خود به وزیر جنگ نوشته است: «صبح ۷ اکتبر، ارتش در مأموریت خود برای حفاظت از شهروندان! اسرائیل قصور کرد.»
بهمن ۱۴۰۳ در ادامه استعفاهای فرماندهان ارتش اسرائیل یارون فنکلمن، فرمانده منطقه جنوبی این رژیم از سمت خود استعفا داد. فنکلمن در نامه استعفای خود نوشت: «من در ۷ اکتبر در دفاع از النقب غربی و ساکنان آن شکست خوردم، این شکست تا آخر عمر در ذهن من حک خواهد شد.»
رسانههای رژیم صهیونیستی اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند اودید بسیوک، فرمانده بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در پی شکست بزرگ در عملیات هفتم اکتبر از سمت خود استعفا کرده و ایال زمیر، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که جانشین هالوی شده، این استعفا را پذیرفته است.
۲ روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران یعنی ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ منابع صهیونیستی اعلام کردند رونن بار، رئیس سازمان اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک در پی اختلافات شدید با بنیامین نتانیاهو و فشارهای ناشی از شکستهای امنیتی از مقام خود کنارهگیری کرد.
مهر ۱۴۰۴ نتانیاهو «تساحی هنگبی» مشاور امنیت داخلی اسرائیل را برکنار کرد. هنگبی پس از این برکناری گفت: «باید درباره شکست مفتضحانه حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (طوفان الاقصی) تحقیقات جامعی انجام شود.» رسانههای رژیم صهیونیستی مدعیاند که هنگبی با تصمیمات نتانیاهو در جریان جنگ غزه همنظر نبوده و با حمله به قطر و اشغال شهر غزه، مخالفت کرده است.
دوره ریاست ۵ ساله دیوید بارنیا از ابتدای سال جدید میلادی یعنی ۷ روز دیگر تمام خواهد شد. بنا بر گزارش منابع عبری در پی اختلافات رئیس موساد و نخستوزیر، خبری از تمدید دوباره ریاست بارنیا نخواهد بود. دوماه پیش بارنیا ضمن نوشتن نامهای به نتانیاهو و درخواست برای عدم تمدید ریاستش، مقدماتی برای جایگزینی دو تن از معاونانش را هم شروع کرده بود. برخی این اقدام بارنیا را نوعی پیشدستی در مقابل تصمیم نتانیاهو میدانستند تا بتواند پایان خودش در موساد را بدون برکناری اجباری به دست خودش رقم بزند.
منبع: روزنامه فرهیختگان