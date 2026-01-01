باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ابراهیم حسینی، امروز در پنجاه‌وهفتمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز که با افتتاح شهربازی بوستان نماز و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های فرهنگی، عمرانی، خدمات شهری و زیرساختی همراه بود، ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) و روز پدر، بر جایگاه بی‌نظیر آن حضرت به‌عنوان الگوی عدالت و مدیریت تأکید کرد.

او با اشاره به شخصیت جامع امام علی (ع) در حوزه‌های اخلاقی، عرفانی، فلسفی، کلامی، مدیریت و عدالت، توصیه کرد مدیران در مسیر اجرای قانون و عدالت، تاریخ زندگی آن حضرت را سرلوحه قرار دهند.

حسینی در ادامه با تاکید بر اهتمام شورا و شهرداری به توزیع عادلانه پروژه‌ها و ایجاد فضای شادابی برای شهروندان، گفت: وابستگی بودجه شهرداری به عوارض و درآمد‌های شهروندان طی سه تا چهار سال گذشته دست‌کم ۱۵ درصد کاهش یافته و مسیر تأمین مالی به سمت جذب سرمایه‌گذاری تغییر کرده است.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: شورا به شهرداری اجازه داده است در حوزه‌های تخصصی خود به‌عنوان سرمایه‌گذار فعال وارد عمل شود و درآمد‌های حاصل را در شهر هزینه کند.

او همچنین بر ضرورت اجرای عدالت در توزیع پروژه‌ها به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر تأکید کرد.

حسینی با اشاره به علاقه‌مندی شورای ششم به شادی و نشاط اجتماعی، ابراز امیدواری کرد پروژه‌های متعددی تا نوروز ۱۴۰۵ افتتاح شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مدیریت شهری، دستیابی به درآمد‌های پایدار است تا شهرداری بتواند با اطمینان بیشتر و نگاهی بلندمدت، حرکت‌های جهادی مؤثرتری در خدمت‌رسانی به شهروندان انجام دهد.

اجرای ۹۰ درصد مصوبات شورای ششم و جهش عمرانی در مناطق کم‌برخوردار

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به عملکرد شورای ششم طی چهار سال گذشته گفت: این شورا با تدوین و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله و افق ۱۴۰۴، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شده و سایر مصوبات نیز در حال تکمیل است. وی تأکید کرد مسیر اجرای پروژه‌ها بر پایه برنامه‌ریزی علمی و بدون آزمون و خطا مشخص شده است.

اسدی با اشاره به پروژه‌های منطقه ۱۱ اظهار داشت: پارک‌ها، شهربازی‌ها، سالن‌های تئاتر، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی با مشارکت بخش خصوصی و بدون هزینه مستقیم شهرداری ساخته شده‌اند؛ مدلی که اعتماد به بخش خصوصی را تقویت کرده و روند توسعه شهری را تسهیل می‌کند.

شهردار شیراز با بیان اینکه منطقه ۱۱ از مناطق کم‌برخوردار شهر محسوب می‌شود، از اجرای طرح‌های بازآفرینی و باززنده‌سازی محلات پودنک و قناعت‌پیشه خبر داد و افزود: مشارکت مردم در این طرح‌ها نقشی کلیدی داشته است.

او تأکید کرد اقدامات محرومیت‌زدایی در این منطقه با ارائه آمار و نتایج ملموس به اثبات رسیده و رضایت‌مندی شهروندان افزایش یافته است.

اسدی همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری نزدیک به ۲۰ پروژه بزرگ و چند صد پروژه کوچک در شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید و عقب‌ماندگی‌های شهری کاهش می‌یابد.

شهردار شیراز در پایان با تقدیر از تلاش ۱۳ هزار نفر پرسنل شهرداری و حمایت اعضای شورا، بر اهمیت همکاری منسجم میان شهرداری، شورا و مردم برای تحقق پروژه‌ها و ارتقای خدمات شهری تأکید کرد.

شهربازی بوستان نماز هم‌زمان با جهش پنجاه‌وهفتم شیراز به بهره‌برداری رسید. این پروژه در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های شهری و ارتقای زیرساخت‌های تفریحی منطقه ۱۱ شهرداری شیراز اجرا شده و با هدف افزایش نشاط اجتماعی برای شهروندان طراحی شده است.