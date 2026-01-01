باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان در سومین کنگره کشوری چالش‌های بالینی زایمان گفت: در حال حاضر آمار سزارین در ایران بالاتر از نرم جهانی است. حدود هفت تا هشت سال است که برنامه‌هایی با هدف کاهش آمار سزارین و افزایش زایمان طبیعی اجرا می‌شود، اما آنچه امروز لازم است مورد توجه قرار گیرد، نگاه متفاوت و عمیق‌تر به این مسئله است.

به گفته وی، هدف اصلی ما افزایش زایمان ایمن است و بر این باوریم که در شرایطی که مادر نیاز پزشکی به سزارین ندارد و شرایط جسمی او برای زایمان طبیعی مناسب است، زایمان طبیعی گزینه‌ای ایمن‌تر، کم‌عارضه‌تر و مناسب‌تر برای مادر محسوب می‌شود. از این‌رو باید تمام تلاش‌ها در جهت تحقق این هدف و نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی به کار گرفته شود.

سودابه کاظمی تصریح کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که نه‌تنها تمایل به سزارین کاهش پیدا نکرده، بلکه حتی افزایش نیز یافته است. به‌عنوان پزشکی که نقش ارجاعی دارم و در بخش خصوصی فعالیت نمی‌کنم، به‌وضوح مشاهده می‌کنم که نه‌تنها زنان باردار نخست‌زا، بلکه حتی مادرانی که سابقه زایمان طبیعی داشته‌اند نیز تمایل بالایی به انجام سزارین دارند.

سودابه کاظمی افزود: یکی دیگر از بندهای مغفول‌مانده، افزایش تعرفه زایمان و حمایت از افرادی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. متخصصان زنان و ماماها باید به‌صورت ویژه دیده شوند، اما متأسفانه چنین حمایتی وجود ندارد.

وی گفت: بند مغفول‌مانده دیگر، توسعه بی‌دردی زایمان است. سازمان بهداشت جهانی تأکید دارد که هیچ مادری نباید صرفاً به دلیل ترس از درد، به سزارین روی بیاورد.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران گفت: انتظار داریم که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نگاه حمایتی جدی‌تری نسبت به این جامعه تخصصی داشته باشند و در بسیاری از مقاطع چنین نگاهی وجود داشته است.

وی تأکید کرد: معتقدم که مسیر سیاست‌گذاری در حوزه زایمان باید اصلاح شود.

وی افزود: ما به‌عنوان جامعه علمی، طرفدار زایمان طبیعی هستیم و می‌خواهیم این نگاه به‌عنوان یک باور اجتماعی ترویج شود. زایمان طبیعی باید به‌عنوان نمادی از توانمندی زنان شناخته شود.

وی اضافه کرد: سیاست‌های نادرست و سخت‌گیرانه، تبعاتی مانند افزایش ترس از بارداری، کاهش فرزندآوری و خروج متخصصان زنان، ماماها و حتی سایر پزشکان از حوزه بارداری را به‌دنبال داشته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از مادران باردار از همان ابتدای بارداری نگران محل زایمان، هزینه‌ها و مسیر پیش‌رو هستند.