باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران گفت: طبق ضوابط، پرداخت مبالغ در دفاتر اسناد رسمی باید از کارت شخص متقاضی انجام شود و استفاده از کارت دیگران مجاز نیست. این موضوع پیش از این نیز اجرا می‌شد و بخشنامه جدیدی در این زمینه صادر نشده است.

وی با اشاره به چالش پرداخت‌های مشترک، افزود: در مواردی مانند معاملات که چند نفر در پرداخت سهم دارند، سامانه فعلی امکان تقسیم مبلغ میان طرفین را ندارد و به همین دلیل نیاز به کارت سوم وجود دارد. این کارت که با عنوان «کارت اعتباری دفاتر اسناد رسمی» تعریف شده، از گذشته در ساختار دفاتر پیش‌بینی شده و استفاده از آن برای چنین مواقعی ضروری است.

خندانی با تأکید بر اینکه صدور این کارت‌ها در حال نهایی شدن است، گفت: سازمان ثبت مکاتبات لازم را انجام داده و بانک ملی اعلام کرده که صدور کارت اعتباری منوط به داشتن شناسه ملی است. هم‌اکنون فرآیند تخصیص شناسه ملی دفاتر در حال انجام است و به‌زودی پس از ثبت اطلاعات، کارت‌های مذکور صادر خواهد شد تا متقاضیان به‌راحتی بتوانند پرداخت‌های خود را در همان دفتر انجام دهند.

وی تصریح کرد: پرداخت هزینه‌ها تنها باید در داخل دفاتر اسناد رسمی انجام شود و هیچ‌گونه پرداختی خارج از این چارچوب وجود ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت، چراکه زیرساخت‌های لازم برای ثبت و پرداخت تمام هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی، حق‌التحریر و مالیات بر ارزش افزوده در سامانه دفاتر پیش‌بینی شده است.