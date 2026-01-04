رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هیچ‌گونه پرداختی خارج از دفاتر اسناد رسمی مجاز نیست و همه پرداخت‌ها باید در همان دفتر انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی -  علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران گفت: طبق ضوابط، پرداخت مبالغ در دفاتر اسناد رسمی باید از کارت شخص متقاضی انجام شود و استفاده از کارت دیگران مجاز نیست. این موضوع پیش از این نیز اجرا می‌شد و بخشنامه جدیدی در این زمینه صادر نشده است.

وی با اشاره به چالش پرداخت‌های مشترک، افزود: در مواردی مانند معاملات که چند نفر در پرداخت سهم دارند، سامانه فعلی امکان تقسیم مبلغ میان طرفین را ندارد و به همین دلیل نیاز به کارت سوم وجود دارد. این کارت که با عنوان «کارت اعتباری دفاتر اسناد رسمی» تعریف شده، از گذشته در ساختار دفاتر پیش‌بینی شده و استفاده از آن برای چنین مواقعی ضروری است.

خندانی با تأکید بر اینکه صدور این کارت‌ها در حال نهایی شدن است، گفت: سازمان ثبت مکاتبات لازم را انجام داده و بانک ملی اعلام کرده که صدور کارت اعتباری منوط به داشتن شناسه ملی است. هم‌اکنون فرآیند تخصیص شناسه ملی دفاتر در حال انجام است و به‌زودی پس از ثبت اطلاعات، کارت‌های مذکور صادر خواهد شد تا متقاضیان به‌راحتی بتوانند پرداخت‌های خود را در همان دفتر انجام دهند.

وی تصریح کرد: پرداخت هزینه‌ها تنها باید در داخل دفاتر اسناد رسمی انجام شود و هیچ‌گونه پرداختی خارج از این چارچوب وجود ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت، چراکه زیرساخت‌های لازم برای ثبت و پرداخت تمام هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی، حق‌التحریر و مالیات بر ارزش افزوده در سامانه دفاتر پیش‌بینی شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اسناد رسمی ، دفترخانه
خبرهای مرتبط
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد
سلب صلاحیت ۱۶ سردفتر اسناد رسمی/ محکومیت ۲۰۴ سردفتر و دفتریار به انفصال موقت
مدیرکل ثبت شرکت‌ها:
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
آتش‌سوزی نمای کامپوزیت یک مرکز درمانی در خیابان شریعتی مهار شد
مهار آتش‌سوزی در ساختمان اداری ـ تجاری شش‌طبقه در یوسف‌آباد
نظارت میدانی رئیس پلیس راه راهور فراجا بر محور‌های برون‌شهری کشور
تلف شدن دو گونه در مرکز بازپروری حیات‌وحش پردیسان
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
آخرین اخبار
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
نظارت میدانی رئیس پلیس راه راهور فراجا بر محور‌های برون‌شهری کشور
مهار آتش‌سوزی در ساختمان اداری ـ تجاری شش‌طبقه در یوسف‌آباد
تلف شدن دو گونه در مرکز بازپروری حیات‌وحش پردیسان
آتش‌سوزی نمای کامپوزیت یک مرکز درمانی در خیابان شریعتی مهار شد
امدادرسانی به بیش از ۲ هزار نفر در شرایط جوی
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
رضایتمندی زائران محور موفقیت موسم عمره است
توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی در منطقه ۱۸ احداث می‌شود
«علی» نامی محبوب و پرمفهوم در میان خانواده‌های ایرانی
مدارس ابتدایی پردیس در روز یکشنبه غیرحضوری شد
استانداری تهران: تصمیمی برای تعطیلی یا عدم تعطیلی تهران اتخاذ نشده است
رادان: مشکل مسکن با اعتماد و مدیریت جهادی حل شدنی است
محدودیت تردد و الزام تجهیزات زمستانی در محور‌های شمالی کشور
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و هراز
راهور هشدار داد؛ خطر تصادفات زنجیره‌ای در معابر برفی پایتخت
فرماندار تهران: مکتب حاج قاسم خاموش‌شدنی نیست
انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی به دلیل بارش برف و باران
هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
رویداد «فتح خیبر»؛ بزرگترین نمایش فرهنگی و هنری پایتخت
افزایش ارسال لینک‌های مخرب؛ هشدار پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان
افزایش کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های خارجی؛ توصیه پلیس برای خرید امن
آغاز به کار رسمی اعتکاف‌های آرمانی در تهران با حضور بیش از ۶۵ هزار نوجوان