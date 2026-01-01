باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، همراه اول بستههای ترکیبی ویژهای را با تخفیف برای مشترکان دائمی و اعتباری خود ارائه کرده است.
بر این اساس، تمامی مشترکان میتوانند یکی از دو بسته ترکیبی سهروزه شامل اینترنت و مکالمه را با شرایط ویژه خریداری کنند.
بسته نخست شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه» با قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته دوم شامل «۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه» با قیمت ۲۵ هزار تومان است.
فعالسازی این بستهها از طریق شمارهگیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷۲ مربع» امکانپذیر است.
در این طرح، بستهها بهصورت نقدی و غیرنقدی قابل خرید بوده و امکان خرید برای خود مشترک یا سایرین نیز فراهم شده است.
طرح مذکور تا پایان روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ فعال است و مشترکان میتوانند در بازه اجرای طرح، پس از اتمام حجم یا زمان بسته، هر تعداد بسته که تمایل دارند خریداری کنند.