رسانه‌های صهیونیستی از بررسی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر پس از بازگشت نتانیاهو از آمریکا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس در حال انجام مقدمات لازم برای بازگشایی گذرگاه رفح در دو جهت بین نوار غزه و مصر است. این اقدام پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو از سفر اخیر به آمریکا و تحت فشار‌های واشنگتن احتمالاً اجرایی خواهد شد.

در دیدار اخیر نتانیاهو با دونالد ترامپ در فلوریدا، موضوع بازگشایی این گذرگاه مورد بحث قرار گرفت. گذرگاه رفح از مه ۲۰۲۴ و پس از اشغال بخش فلسطینی آن توسط ارتش صهیونیستی بسته شده است. این محاصره بحران انسانی شدیدی به ویژه برای بیماران و مسافران فلسطینی ایجاد کرده است.

بر اساس توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، قرار بود این گذرگاه بازگشایی شود، اما رژیم صهیونیستی تاکنون از اجرای این تعهد سرباز زده است. جامعه بین‌المللی باید بر اجرای فوری این بند توافق و پایان دادن به محاصره غیرانسانی غزه اصرار ورزد.

اسماعیل الثوابته، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه، با تشریح وضعیت محاصره در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی در این سال، گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را در مجموع ۲۲۰ روز به طور کامل مسدود کرده است.

به گفته وی، این محاصره باعث جلوگیری از ورود حدود ۱۳۲ هزار کامیون حامل کمک‌های انسانی به غزه شده است. همچنین از ۱۸ هزار و ۲۵۰ کامیون سوخت مورد نیاز، تنها ۱٬۴۶۰ کامیون اجازه ورود یافته‌اند.

الثوابته افزود که نیرو‌های اشغالگر در طول این مدت بیش از ۴۰ آشپزخانه خیریه و ۵۰ مرکز توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه را هدف قرار داده‌اند. وی همچنین از شهادت ۵۰۰ نفر از کارکنان امدادی و داوطلبان در سال ۲۰۲۵ خبر داد.

این آمار نشان‌دهنده تشدید عمدی بحران انسانی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

