باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان از ترخیص بیش از ۴۱ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات این استان خبر داد و گفت: این اقدام در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت میدانی و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انجام شده است.
وی با اشاره به انجام هفتاد و یکمین بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان افزود: با استقرار قاضی ویژه در گمرک و صدور دستورات قضایی لازم، فرآیند ترخیص محمولههای دپو شده بهویژه کالاهای اساسی سرعت گرفت.
قهرمانی با تأکید بر همکاری مناسب استانداری هرمزگان و دستگاههای اجرایی تصریح کرد: در نتیجه این هماهنگی، طی تنها چهار روز کاری بیش از ۴۱ هزار تن برنج از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر ترخیص شد.
رئیسکل دادگستری هرمزگان همچنین اعلام کرد: هماکنون بیش از ۴۵ هزار تن برنج دیگر در گمرکات استان در حال طی مراحل قانونی است که بهزودی بارگیری و روانه بازار مصرف کشور خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از تمامی عوامل دخیل در این فرآیند، تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان، از تحمیل هزینههای اضافی به بیتالمال و صاحبان کالا جلوگیری کرده است.
منبع : دادگستری هرمزگان