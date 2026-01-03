باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - تداوم وضعیت نامنظم و بیبرنامه مشاغل سیار و دستفروشی در نقاط کلیدی پایتخت، سالهاست که به چالشی برای شهر تهران تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو معیشت قشری آسیبپذیر را وابسته به بساطگستری در معابر عمومی کرده و از سوی دیگر، نظم ترافیکی و بصری شهر را به شدت مختل ساخته است.
مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ساماندهی مشاغل سیار گفت: ما در حال حاضر ۵۸ نقطه در سطح شهر تهران، از ۱۵ خرداد تا رو به روی پاساژ علاءالدین و اطراف میدان تجریش، را ساماندهی میکنیم.
وی افزود: از این ۵۸ نقطه، تاکنون ۱۵ نقطه ساماندهی شدند و دیگر شاهد دستفروشی در آن مناطق نیستیم. برخی از نقاط نیز در محل ساماندهی شدهاند و امیدواریم در فرصت مقتضی آنها را به جای دیگری منتقل کنیم.
اقوامیپناه گفت: بیش از ۲۰ نقطه دیگر در رابطه با ساماندهی در دستور کار داریم که تا پایان سال تکمیل خواهد شد تا نگرانی مردم تهران بابت بساطگستری برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امرار معاش دستفروشان و اتخاذ تصمیم درست با در نظر گرفتن مشکلات مردم و دستفروشان گفت: ایجاد بازار به صورت ساماندهی در محل در حال انجام است و در برخی مکانها که زیرساختی برای بساطگستری وجود ندارد و موجب اختلال در تردد میشود، مجبوریم از حضور دستفروشان جلوگیری کنیم؛ اما همه این اقدامات با هماهنگی مناطق و دستگاههای مختلف از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی پیش میرود.