باشگاه خبرنگاران جوان - جشن تکلیف ۱۰۶ دانش آموز کلاس سومی مدارس دخترانه بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی و روستا‌های اطراف با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شهرستان، مدیر اداره آموزش و پرورش، اعضای شورای اسلامی و روحانیون شهر انابد در امامزاده سیدهاشم برگزار شد.

گفتنی است این دانش آموزان از مدرسه بعثت انابد، شهید امام بخش انابد، شهید کامجو مظفرآباد، شهید حاتمی ماراندیز، جلال آل احمد علی بیک، آیت الله طالقانی برجک و نواب صفوی کلاته جمعه در این مراسم حضور دارند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

