بازنمایی عادلانه همه اقوام و اقالیم کشور در قاب «ایران جان»

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی صبح امروز -پنجشنبه ۱۱ دیماه- با حضور در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین در استان قم، رسانه ملی را سخنگاه انقلاب اسلامی و مرجع فرهنگی منحصربهفرد کشور در عرصه فرهنگسازی خواند و گفت: رهبر انقلاب چهار نقش دانشگاهی، آوردگاهی، آسایشگاهی و قرارگاهی را برای رسانه ملی قائلاند. برای تقویت نقش صداوسیما در هرکدام از این ساحتها برنامهریزی و تلاشهایی خوبی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه سند تحول رسانه ملی بر پایه آسیبشناسی دقیق چهار دهه فعالیت رسانهای تدوین و تصویب شده است، گفت: در این سند، موضوعاتی همچون به دست گرفتن روایت اول، تغییرات نسلی و دگرگونی الگوی مصرف رسانهای در جامعه بهصورت جدی موردتوجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان صداوسیما افزود: تأسیس ۲۰۴ کانال تلویزیونی ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی حاصل کار جهادی و تلاش شبانهروزی نیروهای متعهد صداوسیما بود که بهعنوان یکی از خروجیهای شاخص سند تحول رسانه ملی، نقش مؤثری در کاهش هزینههای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی ایفا کرد.
جبلی با اشاره به اینکه تحول در رسانه ملی را باتوجه به سند در سه محور محتوا، رویکردها و سازوکارها دنبال میکنیم، گفت: در راستای شعار راهبردی عدالت گستری، رویداد ملی «ایران جان» طراحی شده و اکنون درحال اجراست؛ پویشی که طی یک هفته، تمام ظرفیتها و قابلیتهای استانهای کشور را از آنتن ملی به تصویر میکشد و این امکان را فراهم میکند تا همه مردم ایران خود را در آیینه رسانه ملی ببینند.
وی افزود: در این نگاه تحولی، رسانه ملی دیگر محدود به مرکز نبوده و بازنمایی عادلانه همه اقوام و اقالیم ایرانِ در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان صداوسیما با نگاهی به دفاع مقدس ۱۲روزه، افزود: دشمن در روز چهارم جنگ، با محاسباتی نادرست، بر آن بود که ابتدا نشست سران قوا و سپس رسانه ملی را هدف قرار دهد و بدینوسیله به گمان خود به کار نظام جمهوری اسلامی پایان دهد؛ اما این برآورد اشتباه، بار دیگر به خطای محاسباتی دشمن انجامید و او را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت. از اینرو، رسالت خطیر همه ما روایت درست اقتدار و ترسیم قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف است.
در پایان این اجلاسیه، رئیس رسانه ملی به پرسشهای حاضران پاسخ داد و توضیحاتی درباره رویکردها و برنامههای صداوسیما در مسیر تحول محتوایی، تقویت ارتباط با حوزههای علمیه و ایفای نقش اثرگذار رسانه ملی در عرصه فرهنگسازی ارائه کرد.
منبع: روابط عمومی رسانه ملی