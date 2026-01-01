شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص اختلال جزئی به وجود آمده در مرکز کنترل فضای کشور، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به شرح زیر است:

به اطلاع عموم مسافران گرامی و رسانه‌های محترم می‌رساند، ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، به‌دنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پرواز‌های خروجی برخی فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد، به‌مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به‌صورت موقت متوقف شد.

این توقف کوتاه‌مدت صرفاً با هدف صیانت از ایمنی حداکثری پرواز‌ها و مطابق با الزامات و استاندارد‌های بین‌المللی هوانوردی انجام گرفت. در این مدت، پرواز‌های عبوری از فضای کشور و همچنین پرواز‌های در حال انجام، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای و به‌صورت کامل تحت پوشش خدمات ناوبری هوایی قرار داشتند.

با اقدام سریع، هماهنگی دقیق و تلاش مستمر واحد‌های عملیاتی، فنی و کنترلی، اختلال پیش‌آمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع و پرواز‌های خروجی به روال عادی بازگشت.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مسافران گرامی، تأکید می‌کند که ایمنی پرواز‌ها اولویت مطلق این شرکت بوده و کلیه سامانه‌های عملیاتی و ناوبری به‌صورت مستمر پایش، پشتیبانی و به‌روزرسانی می‌شوند.

روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

برچسب ها: شرکت فرودگاه ها ، اختلال ، فرودگاه مهرآباد
خبرهای مرتبط
آغاز بهسازی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد
لزوم آمادگی فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها در شرایط نامساعد جوی
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۱ دی ۱۴۰۴
از دقت مسئولین و کارشناسان سازمان هواپیمایی متشکریم !
۰
۶
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
آخرین اخبار
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم