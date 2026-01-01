محققان گزارش دادند که الکل به طور قابل توجهی خطر ابتلا به طیف وسیعی از سرطان‌ها را افزایش می‌دهد و با افزایش مصرف، این خطر بیشتر هم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- لی ساکا، محقق ارشد و استادیار سلامت جمعیت در دانشگاه فلوریدا آتلانتیک، در یک بیانیه خبری گفت: «در ۵۰ مطالعه مورد بررسی ما، مصرف الکل به طور مداوم خطر ابتلاء به سرطان را افزایش می‌دهد و با افزایش مصرف، این خطر نیز افزایش می‌یابد.»

محققان افزودند که نوشیدن الکل همچنین احتمال زنده ماندن فرد را بعد از ابتلاء به سرطان کاهش می‌دهد.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های ۶۲ مطالعه قبلی را با حجم نمونه از ۸۰ تا نزدیک به ۱۰۰ میلیون شرکت‌کننده تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که مصرف الکل خطر ابتلاء به سرطان، به ویژه سرطان‌های سینه، روده بزرگ، کبد، دهان، گلو و دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد.

محققان دریافتند افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد سرطان هستند و افرادی که چاقی یا دیابت دارند، احتمال خطر ابتلاء به سرطان ناشی از الکل حتی در آنها بالاتر است.

ساکا گفت: «یافته‌های ما تأکید می‌کند که خطر سرطان مرتبط با الکل تنها توسط الکل هدایت نمی‌شود، بلکه تعامل پیچیده‌ای از عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی وجود دارد.»

منبع: مدیسن نت

سازمان بهداشت جهانی : الکل سالانه ۸۰۰ هزار اروپایی را می‌کشد
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
نتایج یک مطالعه در آمریکا نشان داد
کاهش سن ابتلا به سرطان روده بزرگ به دلیل مصرف غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده
این لبخند‌های آماریِ زنان، دروغ می‌گویند
راهکار مدیریت استرس دانشجویان در آستانه امتحانات
شاباک، موساد و شین بت؛ محله برو بیا
شهیدی که صدام نتوانست پیکرش را نابود کند
نظارت مستقیم امیرالمومنین (ع) بر بازار
«محمد سنوار» از مجاهدت تا شهادت؛ «مرد سایه» مقاومت فلسطین که بود؟
چرا پیامی که حذف کردید هنوز جایی دیگر شنیده می‌شود؟
۱۲ شکست موشکی در سال ۲۰۲۵
چرا سیب‌زمینی و غلات نمی‌توانند جایگزین یکدیگر در رژیم غذایی سالم باشند؟
تمایل به ترک شغل؛ ناسازگاری فردی یا جسارت و پیشروی؟
