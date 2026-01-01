مدیر امور مالی شرکت ملی نفت گفت:در حال حاضر، حدود دو میلیارد دلار از مطالبات به‌صورت معمول و همیشگی در چرخه تسویه قرار دارد که ان‌شاءالله طی دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل تصفیه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهزاد شمسی مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ادعای مطرح‌شده درباره وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات صادراتی نفت خام و میعانات گازی را تکذیب کرد.

وی با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان مرجع قانونی، دسترسی کامل و دقیق به اطلاعات مالی و ارقام مربوط به صادرات دارد، گفت: «بررسی‌های امور مالی شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که چنین رقمی اساساً صحت ندارد و اعداد و ارقام موجود، این ادعا را تأیید نمی‌کند.

شمسی با بیان اینکه رقم مطالبات شرکت ملی نفت ایران «به‌مراتب کمتر از رقم مطرح‌شده» است، افزود: «آنچه در حال حاضر وجود دارد، یک موضوع عملیاتی و جاری در چارچوب فرآیندهای معمول تجاری است؛ مشابه هر خرید و فروش دیگری که بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی با فاصله زمانی تسویه می‌شود.»

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: «در حال حاضر، حدود دو میلیارد دلار از مطالبات به‌صورت معمول و همیشگی در چرخه تسویه قرار دارد که ان‌شاءالله طی دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل تصفیه خواهد شد.»

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه طلب راکدشده‌ای در شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد، گفت: «در حال حاضر، مطالبات راکد نداریم. ممکن است برخی خریداران، مانند سایر فعالان تجاری در دنیا، با مشکلات مقطعی مواجه باشند که این موارد نیز در سطح چند صد میلیون دلار است.»

شمسی خاطرنشان کرد: «برای این‌گونه موارد، ضمانت‌نامه‌های بانکی لازم دریافت شده و در صورت نیاز، این ضمانت‌نامه‌ها به اجرا گذاشته شده است و روند وصول مطالبات مطابق ضوابط و اصول قانونی در حال پیگیری است.»

 

