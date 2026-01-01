باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد دو سامانه جدید دفاع هوایی پاتریوت را که به عنوان بخشی از محمولههای کمک نظامی اعلام شده قبلی از آلمان دریافت کرده، مستقر کرده است.
این وزارتخانه در پستی در تلگرام گفت: «دو سامانه دیگر دفاع هوایی پاتریوت برای محافظت از شهرهای اوکراین و زیرساختهای حیاتی مستقر شدهاند.»
آلمان در اوت گذشته اعلام کرده بود که دو سامانه پاتریوت را به اوکراین تحویل خواهد داد، پس از توافق با آمریکا که برلین در ازای آن در اولویت دریافت جدیدترین سامانهها قرار خواهد گرفت.
در پایان ژانویه گذشته، آلمان دو باتری پاتریوت و ۲۰۰ پرسنل نظامی را به مدت شش ماه در فرودگاه ژشوف در مرز با اوکراین مستقر کرد. در اوایل ماه مه، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان از فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان خواست تا استقرار باتریهای پاتریوت در مرز با اوکراین را تا پایان سال تمدید کند. بنابراین، سامانههای پدافند هوایی و پرسنل نظامی آلمان تا ماه دسامبر در لهستان مستقر بودند و بخشی از ماموریت آنها تضمین تدارکات برای ارتش اوکراین بود.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان توضیح داد: «همانند استقرارهای قبلی در لهستان و اسلواکی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این ماموریت در مدت کوتاهی برای کاهش بار متحدان ما در زمین فراخوانده شد.» اکنون، او اشاره کرد که فرماندهی در ژشوف توسط ارتش هلند به عهده گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه