سخنگوی مرکز مبادله گفت: هفته آینده یکشنبه به سبب تعطیلی روز شنبه و عدم امکان واریز وجوه، حراج شمش طلا در این مرکز برگزار نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۱ حراج شمش طلا در مرکز مبادله برگزار شده است که در مجموع ۲۸۲۳ کیلوگرم شمش طلا با ارزش بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان معامله شده است.
او در ادامه اظهار کرد: هفته آینده یکشنبه به سبب تعطیلی روز شنبه و عدم امکان واریز وجوه، حراج شمش طلا در این مرکز برگزار نخواهد شد.
او افزود: گروههای مجاز خرید فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده، بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی هستند.