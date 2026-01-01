سخنگوی مرکز مبادله گفت: هفته آینده یکشنبه به سبب تعطیلی روز شنبه و عدم امکان واریز وجوه، حراج شمش طلا در این مرکز برگزار نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۱ حراج شمش طلا در مرکز مبادله برگزار شده است که در مجموع ۲۸۲۳ کیلوگرم شمش طلا با ارزش بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان معامله شده است.

او در ادامه اظهار کرد: هفته آینده یکشنبه به سبب تعطیلی روز شنبه و عدم امکان واریز وجوه، حراج شمش طلا در این مرکز برگزار نخواهد شد.

او افزود: گروه‌های مجاز خرید فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده، بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی هستند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
خبرهای مرتبط
فردا ۲ اردیبهشت برگزار می‌شود؛
نوزدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله
بالسینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
زمان حراج جدید شمش طلا در مرکز مبادله همراه با جزئیات مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
آخرین اخبار
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم